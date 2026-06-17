阪神、2点リードで中盤へ
2回裏に阪神が2点を先制。大山の1号ソロでリードを広げ、楽天は無得点のまま序盤を終えた。阪神が2-0でリードし、試合は3回を終了した。
【スタメン】
阪神: 1(左)福島 2(二)中野 3(右)森下 4(三)佐藤 5(一)大山 6(中)髙寺 7(捕)坂本 8(遊)熊谷 9(投)大竹
楽天: 1(三)平良 2(右)佐藤 3(中)辰己 4(左)マッカスカー 5(二)黒川 6(一)浅村 7(遊)村林 8(捕)石原 9(投)前田健
※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。
「阪神タイガース」のニュースまとめ
「楽天ゴールデンイーグルス」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|巨人
|64
|34
|28
|2
|.548
|-
|2
|ヤクルト
|64
|34
|29
|1
|.540
|0
|3
|阪神
|63
|33
|29
|1
|.532
|1
|4
|DeNA
|64
|26
|36
|2
|.419
|8
|5
|広島
|62
|23
|36
|3
|.390
|9
|6
|中日
|64
|22
|41
|1
|.349
|12
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|西武
|66
|41
|23
|2
|.641
|-
|2
|ソフトバンク
|63
|37
|26
|0
|.587
|3
|3
|オリックス
|64
|35
|28
|1
|.556
|5
|4
|日本ハム
|67
|37
|30
|0
|.552
|5
|5
|ロッテ
|64
|31
|31
|2
|.500
|9
|6
|楽天
|63
|23
|39
|1
|.371
|17