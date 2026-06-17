阪神 vs 楽天の試合開始前情報

  • 対戦カード：阪神 vs 楽天
  • 開催球場：阪神甲子園球場
  • 過去の対戦成績：過去2試合: 楽天0勝-阪神2勝（6/6 楽天0-1阪神 (阪神)、6/5 楽天1-8阪神 (阪神)）

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 巨人 64 34 28 2 .548 -
2 ヤクルト 64 34 29 1 .540 0
3 阪神 63 33 29 1 .532 1
4 DeNA 64 26 36 2 .419 8
5 広島 62 23 36 3 .390 9
6 中日 64 22 41 1 .349 12

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 66 41 23 2 .641 -
2 ソフトバンク 63 37 26 0 .587 3
3 オリックス 64 35 28 1 .556 5
4 日本ハム 67 37 30 0 .552 5
5 ロッテ 64 31 31 2 .500 9
6 楽天 63 23 39 1 .371 17