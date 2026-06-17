MFSが新曲「PRIDE」リリース、単独公演「MFS SPECIAL BANDSET」開催も

ラッパー・MFSが、2026年6月17日（水）にニューシングル「PRIDE」をリリースした。

2026年最初のリリースとなる「PRIDE」。プロデュースを手がけたのは、東京を拠点に活動するDJ／ビートメーカー・Bungo。ダンスホールやダブをルーツに持つ彼のビートの上で、MFSは自身の信念や美学を力強く表現している。〈あいつがインフルエンサーなら私は処方箋〉という印象的なラインから始まる同楽曲は、〈自分の言葉だけを信じてみろ〉というメッセージを軸に、MFSならではの存在感が際立つ楽曲となっている。

サウンド面では、グラミー賞受賞エンジニアのLiam Nolanがミキシングを担当し、マスタリングはUK・Metropolis Studio所属のStuart Hawkesが担当。太く硬質なビートとMFSの唯一無二の低音ボイスを、世界水準のサウンドへと昇華させている。

さらに、9月20日（日）には約1年ぶりとなる単独公演「MFS SPECIAL BANDSET」の開催も決定。本公演は、MFS初となるスペシャルバンドセット編成で行われる特別公演。ギターにHIMI、パーカッションにJackson、ベースにMakoto Togashi、ドラムにManaw、キーボード／サックスにHinata Ishiiを迎え、MFSの楽曲をこの日限りの特別なアレンジで披露する。生演奏ならではのダイナミズムとグルーヴの中で、MFSの作品を新たな形で体感できる貴重な一夜となる。MFSの楽曲がバンドアレンジで披露される本公演の最速先行受付は、6月17日（水）18:00よりスタートしている。

＜リリース情報＞

MFS

NEW SINGLE「PRIDE」

配信中

https://orcd.co/pride_mfs

＜ライブ情報＞

MFS SPECIAL BANDSET

2026年9月20日（日）WWW X（東京・渋谷）

OPEN 17:00 / START 18:00

チケット：前売り￥6,500（税込／ドリンク代別）

Band Members：HIMI（Gt, Cho）/ Jackson（Perc, Cho）/ Makoto Togashi（Bass, Cho）/ Manaw（Dr）/ Hinata Ishii（Key, Sax）

MFS最速先行：受付期間 2026年6月17日（水）18:00 ～ 6月23日（火）23:59

受付URL：https://eplus.jp/mfs0920/

お問い合わせ：CREATIVEMAN PRODUCTIONS 03-3499-6669 (月水金 12:00~16:00)