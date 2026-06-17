お風呂と街灯、革命を提示するキラーチューン「革命」リリース

お風呂と街灯が、3カ月連続リリース企画・第一弾「革命」をデジタルリリースした。

今作は爆弾ジョニーのメンバーとして活躍し、betcover!!などにもキーボーディストとして活躍したRomantic氏をプロデューサーとして迎え、お風呂と街灯のシグネチャーである繊細なピアノサウンドに、どこか危うげで、けれども強烈に胸を打つジャンルレスなグルーヴが融合した、お風呂と街灯なりの”革命”を提示するキラーチューンに仕上がっている。

またジャケットについては、1st EPをリリースした際にSNSで投稿していたセルフライナーノーツのテキストデザインを踏襲し、ジャケットとしては革新的なデザインに。深夜から明け方にかけての、静かで、冷たく、しかし確かな「内なる決意」を感じさせつつ、写真下部に漂う白いスモークが”革命”を予感させている。

これに合わせて、Official Audio Visualも公開。「心の傷」を抱えたお風呂と街灯が、深夜の国道を運転し、”革命の音”がきっかけとなり、晴れ晴れとした感覚を掴んでいく様子が撮影されている。ラスサビ時にお風呂と街灯の感情が爆発する場面では、オレンジ色の光に包まれたトンネルに差しかかり、楽曲が終わると同時に車も信号待ちになるなど、奇跡的な1カットを使用した映像に仕上がっている。

■お風呂と街灯 コメント

細かいことまで深く考えてしまい、悩んでしまう癖はずっと抜けない。

だからこそ、「心の傷」は美化してみたり、できるだけ触れないようにして、今の自分が立ち止まらないよう、生きている。

でも、実は、風が吹くような本当に簡単なきっかけで、「心の傷」はもう瘡蓋になっていることに気付き、躊躇なく前を向きたくなったりする。

その時の晴れ晴れした感覚を革命として、この作品に残す。

＜リリース情報＞

お風呂と街灯

「革命」

配信中

https://OfuroToGaito.lnk.to/Kakumei