COMA-CHI、米グラミー賞の投票メンバーに正式承認

日本を代表する女性MC・COMA-CHIが、グラミー賞を主催するRecording Academyの投票メンバー（Voting Member）に正式承認された。

投票メンバー （Voting Member）は、グラミー賞の投票権を持つ音楽クリエイターとして認められた会員で、現在その会員数は世界で約13000人。女性会員は約3000人、アジア人は全体の約2〜5％程度とされる中、COMA-CHIはその一員としてグラミー賞の選考に携わるとともに、世界の音楽文化の発展を担う役割を果たすことになる。

COMA-CHIとグラミー賞との縁は、2014年にSly & Robbieのグラミー賞ノミネート作品へフィーチャリング・アーティストとして参加し、第56回グラミー賞授賞式へ招待されたことに始まる。その後も国際的な活動を続け、2025年には最新作『OTO』がレコーディング・アカデミー公式メディアで特集され、公式企画「GLOBAL SPIN」に日本代表として選出。こうした実績が評価され、既存投票メンバーからの推薦と審査を経て、今回の承認に至った。

現在COMA-CHIは、日本初のHIP HOP専門音楽スクール「Groove Music Academy（GMA）」で講師を務め、世界で培った経験や視点を次世代へ伝える教育活動にも力を注いでいる。また、活動20周年記念リリース第二弾として、ニューヨーク・ブルックリンの伝説的ヒップホップ・プロデュースデュオDa Beatminerzとの日米コラボレーション作品「Jump Up (feat. DJ Evil Dee)」を配信中。ニューヨークのBoom Bapサウンドと日本の伝統音楽が融合したクロスカルチャーな作品として注目を集めている。

■COMA-CHIコメント

2014年に出席した第56回グラミー賞授賞式は、私の音楽人生を新たなフェーズへ導いてくれた、かけがえのない原体験でした。

私にとってグラミーは、権威や肩書きではなく、音楽と真摯に向き合うきっかけをくれた大切なご縁です。

そのつながりに感謝しながら、これからも世界の音楽文化に貢献できるよう、一歩ずつ精進してまいります。

＜リリース情報＞

COMA-CHI, Da Beatminerz

「Jump Up (feat. DJ Evil Dee)」

https://nex-tone.link/A00221588

Mummy-D, COMA-CHI, TKda黒ぶち, DJ WATARAI

「You Must Learn」

https://nex-tone.link/A00218627

Official HP：https://coma-chi.jp