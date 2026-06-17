「そうか……と分かったふりをしていました」――。大悟が、出演映画『箱の中の羊』を観た後輩芸人から寄せられた印象的な感想を明かした。「子どもの頃にプラモデルを作っていた時のことを思い出した」という独特な表現に感心の声が上がった。

大悟 =オフィシャル提供

ある後輩芸人から大悟がもらった感想に皆が感心

映画『箱の中の羊』大ヒット御礼舞台挨拶が15日に都内で行われ、大悟(千鳥)、桒木里夢、田中泯、是枝裕和監督が登壇した。

公開から2週間たち、大勢の観客が劇場を訪れている本作だが、その反響について大悟は「本当にありがたいですし、嬉しいです」と笑顔。特に、濱家隆一(かまいたち)や津田篤宏(ダイアン)が、自身のSNS等で大悟のことばかり書いていることに対して「申し訳ないなと思いますけど嬉しいですね。いろんな芸人からもすごかったという感想をいただきました」とコメントした。

さらに、ある後輩芸人からは「子どもの頃にプラモデルを作っていた時のことを思い出した」という感想があったといい、その真意について「プラモデルは完成して、見た目も完成しているのに、なぜか部品が余っている。この余った部品は本当に要るのか、要らないのか」と説明されたという。この感想に「すごく深いことを言っていたので、そうか……と分かったふりをしていました」と付け加え、会場を笑わせた大悟だったが、そんな大悟の言葉に、是枝監督をはじめ、皆が感心するこ としきりだった。

一方、相方のノブについては「今はアメリカのサッカーを見ていると思う」と笑いを誘いつつ、「映画は観ているんだと思いますが、でも照れくさいので、まだ直接には何も言ってこない」と説明。「ノブの言葉は、聞いたら発表します」と付け加えた。さらに実家に帰った際、両親からの感想として「僕には何も言わないんですけど、『次、3回目を観に行く』と言っています」とのことで、「それはこの深い映画を何度も観たいのか、ただただ息子がスクリーンに映っているのが観たいのか……」と笑ってみせた。

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