バンダイとBANDAI SPIRITSは、子どもたちが“記者”となり、両社の事業を深掘りする取材体験イベント「あつまれ!バンダイこども記者」を8月4日に初開催する。本イベントを通して、未来を担う子どもたちが楽しみながら新たな発見をし、想像・発信する力を育むことを目指すという。

本イベントは、バンダイ・BANDAI SPIRITSの企業スローガン「夢・クリエイション」を未来につなぐためのサステナビリティプロジェクト「未来・クリエイション」における、“子どもたちへの体験価値の創出”の取り組みの一環として実施するもの。「自らが楽しみ、できることを探る」、「みなさまとともに、ワクワクした笑顔の輪を広げ、持続可能な未来へ」という想いのもと、子どもたちの成長を支える取り組みを今後も推進する。

イベントテーマ

イベントテーマは、「おもちゃはどうやって生まれるの?たまごっちの企画開発担当者を取材しよう!」。初回は、1996年の発売以来皆さまに支えられ、今年30周年を迎える「たまごっち」をテーマに、おもちゃが生まれる過程や、担当者が商品開発にかける想いを取材する。今後、さまざまな事業・商品を通じて「あつまれ!バンダイこども記者」を展開していく。

イベント概要

イベント名称:あつまれ!バンダイこども記者 おもちゃはどうやって生まれるの?たまごっちの企画開発担当者を取材しよう!

開催:日2026年8月4日(火)10時～12時30分終了予定(9時30分受付開始)

場所;株式会社バンダイ本社(東京都台東区駒形1-4-8)

対象:小学4年生〜6年生とその保護者の方 15組30名

参加費:無料

当日のプログラム:たまごっちについて学ぶ／たまごっち企画開発担当者の話を聞く／新しいたまごっちたちを考える／バンダイ本社ミュージアムの見学／グループワーク(取材体験)／新聞制作※予定であり、変更する場合があります

参加条件:おもちゃが好きな方、おもちゃの仕事に興味がある方、好奇心旺盛な方

申込み:「あつまれ!バンダイこども記者」サイト内の「応募はこちら」より受け付ける。

応募締め切り:2026年7月7日(火)

主催:株式会社バンダイ・株式会社BANDAI SPIRITS

協力:東京すくすく(東京新聞)

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