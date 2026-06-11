持ち帰り弁当でおなじみの「ほっともっと」。看板商品の「のり弁当」と、「ほっともっとのごはん」が、FOOD PROFESSIONAL AWARD、ジャパン・フード・セレクション、モンドセレクションで高評価を獲得したことをご存じでしょうか?



なかでも、FOOD PROFESSIONAL AWARDでは弁当商品として初めて(※)最高賞の「3つ星」に輝き、ジャパン・フード・セレクションでも最高賞のグランプリを受賞しました。

※株式会社プレナス調べ

ほっともっとのお弁当が三冠受賞!

お弁当だけでなく、「ごはん」単独でも高い評価を得ているのは、ほっともっとならでは。どれくらいおいしい「ごはん」なのか、気になるところです!



そこで今回はマイナビニュース会員258人を対象に、「ほっともっとのごはん」に対するリアルな声を収集。さらに精米センターに潜入し、「おいしさ」の秘密を調査してきました!

ほっともっとのお弁当が三冠受賞!

FOOD PROFESSIONAL AWARD、ジャパン・フード・セレクション、モンドセレクションは、厳正な審査が行われる品評会。専門知識豊富な食のプロが、味や香り、食感などさまざまな観点から商品を評価しています。



「のり弁当」と「ほっともっとのごはん」は、3つの品評会すべてで高く評価。とくに「ほっともっとのごはん(金芽米)(※)」に関しては、ふっくらしていて甘みがある、冷めてもおいしく食べられる、高いレベルでまとまっており、まさにお弁当の主役にふさわしい存在、などの点が好評でした。「ほっともっとのごはん」は、お弁当を支える存在だけでなく、単独でも勝負できるポテンシャルを秘めているのです。

※「金芽米」は東洋ライス株式会社の登録商標です。

ほくほく白身とぷりぷりちくわでボリューム満点!

ほっともっとの「のり弁」

「ほっともっとのごはん」に込められたこだわり

「ほっともっとのごはん」って、実際どうなの?

客観的な評価が高いのはわかったものの、実際に「ほっともっとのごはん」を食べた人はどう感じていたのでしょうか?



「ほっともっとのごはん」を食べたことがあるマイナビニュース会員に、印象を聞いてみました。

もっとも多かったのは「おかずに合う」との声。「おかずと合ってごはんが進む」「クセがないからおかずに合う」などの感想が寄せられました。



次に多かったのは「炊きたて感がある」といった印象。「いつ食べてもまるで炊き立てかのようなふっくらさに感動」「できたてホカホカでとてもおいしい」と、炊きたてのごはんをいつでも味わえる点が好評です。



一方で「冷めてもおいしい」との意見も数多く見られました。「冷めてももちもち感がある」「温めなくてもおいしい」など、おいしさが持続する点も特長のようです。



ほかにも粒立ちや、香りのよさなど、さまざまな観点から人気を集めている「ほっともっとのごはん」。「お弁当の主役はおかずだと思われがちですが、それを支える土台であるごはんがおいしいからこそ、ほっともっとは長年多くの人に愛されている」と、感じている人もいました。

お弁当におけるごはんの重要性を尋ねた質問にも69％が「とても重要だと思う」と答えており、おいしさを左右する要素のひとつだとわかります。

しかし「ほっともっとのごはん」へのこだわりは、まだあまり知られていない様子。「聞いたことはあるが、詳しくは知らない」は40％、「知らない」は28％という結果になりました。

「ほっともっとのごはん」おいしさの秘密を調査!

「ほっともっとのごはん」へのこだわりを調査するためにマイナビニュース編集部が向かったのは、株式会社プレナスフーズの精米センター「CENTOS」。ここでは東海から東北までの店舗に出荷される「ほっともっとのごはん」が精米されています。

案内してくれるのはこの方! 関東精米部

ライン長 関東精米部

ライン長代理

1日に60トンもの玄米が届くという倉庫。1袋につき1トンの玄米が入っています。ずらっと並んだ姿は壮観! 山形県産はえぬき、秋田県産あきたこまち、宮城県産ひとめぼれなど、全国の米どころからさまざまな種類の玄米を入荷しています。

国産のお米にこだわっているのが、『ほっともっとのごはん』の強みです。

本格的な仕入れをする前に、お米の厳選もしています。その年のお米のサンプル品40～60種類を、店舗と同様の手順で炊飯して確かめるんです。味や水分値、硬さなど、すべての項目で一定の品質を確認できたものだけを精米加工しています。

入荷したお米は単独で使うのではなく、独自の配合でブレンド。品種それぞれの特長を組み合わせ、冷めてもおいしいごはんを実現しているそうです。

お弁当はお客様が持ち帰って食べることが前提になりますので、時間が経っても味が落ちない配合にしています。たとえば冷めてもおいしいコシヒカリをブレンドするなどです。また、ブレンドすることで、一年を通して一定の品質を保てます。



精米センターで毎日食味をしているのもこだわりです。白さや水分量が基準値をクリアしているかは機械で、炊き上げたあとの風味や食感は人間の五感で確かめます。



虫食いや未熟な粒が混ざっていないか、水分量は規定を満たしているかなど、玄米の時点でも厳しいチェックを実施。検査を突破した玄米をコンテナに入れ、精米部屋へと移動させます。



続いては精米。お米同士の摩擦で、玄米の層を削っていきます。ここにも「ほっともっとのごはん」をおいしくするポイントが隠れていました!

精米機は玄米の層を除去しすぎないように調整。通常の精米では取り除かれてしまう「亜糊粉層(あこふんそう)」を、ほどよく残します。こうして「ほっともっとのごはん」に使われる「金芽米」が作られているのです。

一部黄色くなっているのが金芽米の特徴

玄米の層を取り除きすぎると栄養価が落ちてしまいますが、残しすぎると味が損なわれます。金芽米は、白米のおいしさと、玄米の栄養を両立させたお米です。

精米をする部屋でも、100俵に1回サンプルをとって、お米の白さや水分値が基準値に収まっているかを確認しています。常に一定の白度で、きれいに磨き上げるためです。

金芽米は店舗で研がなくてもいいよう、無洗米用に加工されます。

白米を肌ぬかで研ぎ、無洗米に仕上げます。店舗の手間も省けますし、米のとぎ汁を捨てる必要がないので環境にも優しいです。

「ほっともっとのごはん」へのこだわりは、精米後の入念な選別作業からも感じられました。

まずは大きな選別機で、混入した石など、お米より重いものを取り除きます。

大きな選別機で取り除かれた石など

続いては小さな選別機で、割れや欠けのあるお米を除去。

小さな選別機で取り除かれた割れや欠けのあるお米

さらに2台のカラー選別機を使い、虫食いによって暗く変色したお米や、未熟なために白く濁ったお米を取り除きます。

カラー選別機で除去された変色したお米や白く濁ったお米

最後はインセクトセパレーターで、小さな虫を吸い取り、選別作業は終了。異物を徹底して取り除くことで、ツヤのあるおいしいお米に仕上げています。

割れたお米は食べても害はありませんが、炊くと断面からでんぷんが出て、ぐちゃっとした食感になってしまいます。常においしいごはんを届けるためにも、選別作業は重要な工程です。

厳しい選別をクリアしたお米は、店舗で使いやすいよう4.5kgずつに袋詰め。金属の混入がないか、重量の決まりを満たしているかを確認し、保管場所に移します。

精米したてのお米を届けたい、という想いはかなり強いです。精米して1～2カ月後になると、味が落ちてしまいますから。精米後、4～5日ほどで各店舗に届くように事前計画して生産しています。

店舗に届いたあとも、こだわって炊き上げられる「ほっともっとのごはん」。ガス釜や浄水した水を使う、お米の量は釜の約6割に抑えてひと粒ひと粒が踊るようにする、1日に何度も炊飯して炊きたてのごはんを提供するなど、おいしさを実現するための工夫が詰め込まれていました。



ちなみに今回お話を伺った八嶋さんと遠山さんは、どちらも「三ツ星お米マイスター」の資格取得者。よりおいしいお米を届けられるよう、自主的に勉強して資格を取ったそうです。おふたり以外の社員のみなさんも、さらに安心安全なお米を届けられるよう、知識と経験を積み重ねています。お米のプロが携わっている安心感も、「ほっともっとのごはん」をおいしくする理由のひとつかもしれません。

これからもお客様に、今よりももっとおいしいごはんを提供できるように、努力していきます。

ごはんがおいしくなかったら、おかずを台無しにしてしまいます。使命感を持って、これからも業務に取り組んでいきます。

おいしいごはんを届けるために 工夫が実を結んだ三冠受賞

三冠受賞の背景を探るなかで見えてきたのは、消費者が感じている「ほっともっとのごはん」の魅力と、製造現場のこだわりがしっかりと結びついていたこと。アンケートでも回答が多かった「炊きたて感がある」「粒が立っている」「冷めてもおいしい」などのポイントは、精米センターでの米選びやブレンド、徹底した品質管理体制、そして店舗での炊き方によって実現していました。ごはんに真剣に向き合っている方がいるからこそ、長く愛されるお弁当が生まれるのです。

そんな「ほっともっとのごはん」のおいしさを存分に味わえる「アジフライのりタル弁当」が今年も登場! ふっくらサクサクのアジフライと、タルタルソースが食欲をそそるお弁当です。現在、全国の「ほっともっと」で販売中。おかずはもちろん、おいしさを引き立てるごはんにもぜひ注目してみてください。今回知った製造現場のこだわりを思い出せば、いつものお弁当が、ますますおいしくなるかもしれません!

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人気の“新のり弁”が復活! アジフライのりタル弁当

「ほっともっとのごはんに関するアンケート(PR)」

調査時期：2026年4月

調査対象：マイナビ会員

調査数：306人

調査方法：インターネットログイン式アンケート

[PR]提供：株式会社プレナス