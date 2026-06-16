Cygamesは、マンガ配信サービス「サイコミ」の自社出版企画「サイコミ パブリッシング」において、長期連載作品の紙書籍化・新装版制作を行う新企画「サイコミ パブリッシング NEXT」の第1弾として、『アイドルマスター シンデレラガールズ After20』『アイドルマスター シンデレラガールズ U149』の新装版各1～4巻を2026年8月14日(金)に発売する。

「サイコミ パブリッシング NEXT」第1弾が8月14日(金)に発売決定

2026年秋頃の開始予定と告知されていた「サイコミ パブリッシング NEXT」だが、その発売時期が決定し、2026年8月14日(金)より刊行を開始する。第1弾は『アイドルマスター シンデレラガールズ After20』『アイドルマスター シンデレラガールズ U149』の新装版各1～4巻。9月以降も、毎月15日頃に対象タイトルが順次刊行予定となっている。

■『アイドルマスター シンデレラガールズ After20』1～4巻

漫画：半 二合／原作：バンダイナムコエンターテインメント／料理・酒監修：T.I.Planning

判型：B6判

定価：1,089円(税込)

発売日：2026年8月14日(金)

元アナウンサーのアイドル・川島瑞樹が偶然見つけた居酒屋『しんでれら』で出逢ったのは──？思わずほっこりするオトナなシンデレラストーリー！

■『アイドルマスター シンデレラガールズ U149』1～4巻

漫画：廾之／原作：バンダイナムコエンターテインメント

判型：B6判

定価：1,089円(税込)

発売日：2026年8月14日(金)



『アイドルマスター シンデレラガールズ』に新たな輝きが紡がれる。小さなアイドル達と小さな新人プロデューサーが贈る新しいシンデレラストーリー、開幕！！

また、「サイコミ パブリッシング」より、連載作品12タイトルの紙書籍が2026年8月28日(金)に発売。2026年6月15日(月)より順次予約受付が開始となっているので、こちらも注目しておきたい。