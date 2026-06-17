ワカモノリサーチは2026年6月16日、「あなたは将来、実家から出たいと思いますか?」というアンケート調査の結果を発表した。本調査は2026年2月27日〜3月16日の期間、全国の現役高校生(男女)284名を対象に、インターネットリサーチによって行われたもの。

83.1%が「実家を出たい」と回答、自立と自由を求める声

調査の結果、実家を出たいと「思う」が83.1%、実家を出たいと「思わない」が15.8%、「すでに実家から出ている」が1.1%となり、8割以上の現役高校生が将来に実家から出たいと考えていることが分かった。

「思う」と回答した高校生の声で圧倒的に多かったのは一人暮らしへの憧れだ。親の作った環境やルールから抜け出したいという願望が強いとみられ、「1人の方が楽」「自由になりたい」など自由を求める声が目立った。家族が嫌いというよりは、自分のペースで過ごしたい気持ちが強い特徴が見られる。

また、「自立したい」「自分で生きていく力をつけたい」と自立を意識する声も多数寄せられた。独り立ちして親を安心させたいという、親への感謝と距離の取り方を同時に考えるコメントもあったという。他には地方の高校生から「都会に行きたい」「東京への憧れ」といった声があり、新しい世界へのチケットとして捉えている姿が浮き彫りになった。

一方で前向きな意見とは違い、「実家が嫌い」「親の束縛が強い」「親がマジでうるさい」など、実家にいることがストレスになっている高校生からの回答もあった。親からの暴力や暴言といった家庭環境が影響しているパターンもあり、親や家が嫌いという感情が強い高校生が一定数いることも見逃せない結果となっている。

安心やごはんを理由に「出たくない」派の意見

一方、将来実家から出たいと「思わない」(15.8%)の高校生からは、「家にいる方が安心」「ご飯がおいしい」といった、今の家族とのぬくもりを優先する回答が多く集まった。中には「親のすねかじりたい」というストレートな意見もあった。

さらに、「実家の立地がいいから」という環境面の利便性を理由にする声もあり、都内であればどこに行くにも30分もあれば行けるため、わざわざ実家を出る必要性を感じない高校生がいるのもうなずける。

また、一人暮らしに対する「お金」や「生活力」への不安を感じている意見も目立った。「お金が心配」「家事ができない」といった声があり、自由や楽しさよりも現実的な負担や不安要素が先立ってしまうため、倹約思考な高校生は最初から実家を出る選択肢を持っていないのではないかと分析されている。

今回の調査結果の詳細は、全国9割の高等学校や5万人以上の若者ネットワークを活かして独自の調査を行うワカモノリサーチのメディアにて公開されている。