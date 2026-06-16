アタムは6月16日、「漫画を読んで勉強になったことに関する意識調査」の結果を発表した。調査は5月29日、全国の男女500人(女性353人/男性147人)を対象にインターネット調査方式で行われた。

漫画を読んで「勉強になる」と感じたことがある人は97.8%

漫画を読んで勉強になると感じた経験があるかを聞いたところ、「よくある」(32.4%)、「たまにある」(65.4%)と回答した人の割合が、合わせて97.8%にのぼった。このことから、漫画が単なる娯楽ではなく、知識や考え方に触れるきっかけとなっていることが示唆される。

漫画を読んで勉強になったこと1位は「歴史の知識」

漫画を読んで勉強になったことについて尋ねると、1位は「歴史の知識」(35.6%)という結果に。「歴史の知識」を挙げた人からは、「教科書の文字だけでは覚えにくかった歴史上の人物の人間関係や、大きな合戦の流れがスムーズに頭に入りました」(20代 男性)などの声が寄せられた。

漫画では文字や年号の羅列ではなく、「登場人物の感情」「人間関係」「時代背景」まで含めて描かれるため、なぜその出来事が起きたのかをストーリーの中で理解しやすいことがうかがえる。

また、2位「科学の知識」(20.2%)、3位「人とのかかわり方」(15.2%)となった。2位の「科学の知識」を挙げた人からは「漫画を読んで、身近な出来事にも科学的な仕組みがあることを知りました。実験や研究を重ねて新しい発見につなげる過程が興味深く、科学のおもしろさや考えることの大切さを学びました」(20代 女性)といった声が上がった。

3位の「人とのかかわり方」を挙げた人からは、「普段の振る舞いや、人に対する接し方や考え方の指標になった。どういう立ち回りをしてうまく生きていくか、見本になったと感じたことがある」(30代 男性)などの声も寄せられた。「主人公と周囲」や「周囲の人間同士」の人間関係が具体的なエピソードとして描かれるため、「家族や仲間との絆」「対立と和解」などを追体験できることがうかがえる。

また、4位「物事の考え方」(15.0%)、5位「スポーツのルール」(14.0%)、6位「語彙力」(12.2%)、7位「漢字の知識」(4.4%)と続いた。

漫画を読んで勉強になったこと

漫画が勉強になると感じる理由1位は「理解しやすいから」

「漫画が勉強になると感じる理由」を尋ねたところ、最も多かった回答は「理解しやすいから」(50.8%)であった。自由回答では、「漫画のイラストと文章の組み合わせがわかりやすく、説明に対してイメージしやすい」(20代 女性)など、「登場人物の表情や動き」「背景」などが絵で示されるため、情報を直感的に把握できる点を評価する声が上がった。

次いで、2位「記憶に残りやすいから」(22.2%)、3位「読むハードルが低いから」(21.2%)、4位「感情移入しやすいから」(10.2%)、5位「何度でも読めるから」(3.0%)という結果に。

漫画が勉強になると感じられるポイントとしては、大きく「情報の理解しやすさ」と「親しみやすさ」があることが示唆される。

漫画が勉強になると感じる理由

勉強になるおすすめ漫画ランキング1位は『はたらく細胞』

「勉強になるおすすめ漫画」を尋ねたところ、1位は『はたらく細胞』(9.4%)となった。次いで、2位『Dr.STONE』(6.2%)、3位『キングダム』(4.2%)、4位『ハイキュー!!』(3.6%)と続き、医療、科学、歴史といった学習要素の強い作品が上位にランクインする結果に。