西武、武内好投で阪神に完封勝利

先発投手：西武の武内夏暉が6回0失点の好投（3安打10奪三振）、阪神の才木浩人は6回1失点で敗戦投手 得点経過： 5回表：西武が1点を追加。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 巨人 64 34 28 2 .548 -
2 ヤクルト 64 34 29 1 .540 0
3 阪神 63 33 29 1 .532 1
4 DeNA 64 26 36 2 .419 8
5 広島 62 23 36 3 .390 9
6 中日 64 22 41 1 .349 12

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 66 41 23 2 .641 -
2 ソフトバンク 63 37 26 0 .587 3
3 オリックス 64 35 28 1 .556 5
4 日本ハム 67 37 30 0 .552 5
5 ロッテ 64 31 31 2 .500 9
6 楽天 63 23 39 1 .371 17