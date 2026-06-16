西武、桑原のタイムリーで1点リード

5回表、西武は桑原将志選手のタイムリーで先制に成功。その後、阪神打線を無失点に抑え、6回終了時点で1-0とリードを保っている。両チームとも緊迫した投手戦を繰り広げている。

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