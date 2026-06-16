ヒットかと思いきや…カージナルス・ヌートバーが超美技　低いライナーをダ…

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セントルイス・カージナルスのラーズ・ヌートバーは15日（日本時間16日）、ブッシュ・スタジアムで行われたサンディエゴ・パドレス戦に「5番・左翼」でスタメン出場。5回の左翼守備で、見事なダイビングキャッチを決めた。



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カージナルスは4回裏に2点を先制し、続く5回表の守備に就く。パドレスは先頭のガビン・シーツが左打席に入った。



カージナルスの先発はダスティン・メイ。カウント2－1からの4球目、外角に滑り落ちる152キロのシンカーを、シーツが上手く流し打った。











打球は低いライナーとなって左翼方向へ飛ぶ。これを左翼手のヌートバーが前進し、グラブを落下地点に合わせながらダイビングキャッチ。熟練の守備で先頭打者をアウトにした。



外野手にとって最も難易度が高いと言われる正面の低いライナーに対し、冷静に対応したヌートバーの守備力が光った場面。先制した後の回の先頭打者だけに、試合の中でも価値の高いプレーだった。



これで波に乗ったのか、カージナルスは5回にも1点を追加して3－0とする。このリードを先発のメイが9回1安打無失点という快投で守り抜き、カージナルスが3－0で完封勝ちを収めた。



ヌートバーは今季開幕から負傷者リスト（IL）入りしていたが、今月5日（日本時間6日）のシンシナティ・レッズ戦でメジャーに復帰したばかり。



素晴らしいダイビングキャッチを披露したこの試合では、打っても3打数2安打1四球と活躍した。



徐々に調子を上げてきた“2023年WBC侍ジャパン優勝メンバー”のさらなる活躍に期待が高まる。

























【動画】好判断すぎる！ヌートバーのダイビングキャッチがこちら

MLBの公式Xより













Lars Nootbaar takes away a hit with a gorgeous diving catch 🤩

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