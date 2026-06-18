あなたの足元、いつもの「Authentic」で満足していませんか？Vansのアイコンモデルが、この夏、想像を超える進化を遂げてABCマートに登場します！耐久性あるダックキャンバスの質感、ボタニカルの軽やかさ、大胆なレオパード柄。この記事を読めば、あなたのファッションに新しい風を吹き込む、運命の一足がきっと見つかるはず。

Vansの定番「Authentic」がABCマート限定でまさかの変身！3つの個性的な新ラインナップ

Vansの「Authentic」と聞いて、どんなイメージが浮かびますか？スケーターやサーファーの足元を飾り、音楽やアートの世界でも愛されてきた、まさにVansの原点ともいえるモデルですよね。そんな不朽の名作が、この度、新たな素材とパターンをまとい、ABCマートに登場するというニュースが飛び込んできました！

今年はVansが創立60周年を迎える節目の年。その象徴的なモデルがどのように生まれ変わったのか、特に注目したいのは、その「再解釈」の妙です。単なる色違いではなく、それぞれのラインが持つ個性豊かなストーリーに心惹かれます。

なぜ「Authentic」は時代を超えて愛されるのか？その魅力に迫る

まず、「Authentic」の魅力からおさらいしましょう。1966年に「Style 44」として誕生して以来、このモデルはシンプルながらも頑丈な作りで、多くの人々を魅了してきました。

日常使いはもちろん、ハードな動きにも耐えうるタフさが魅力です。Vansといえばこれ！地面をしっかりと捉えるワッフルソールは、スケートボードをする人たちにとって、まさに革命的な存在でした。

これらが、スケートボード、音楽、アートといった多様なカルチャーシーンで「Authentic」が愛され、ブランドを象徴するシグネチャーモデルへと進化を遂げた大きな理由なんです。

あなたはどれを選ぶ？個性輝く3つの新「Authentic」ラインナップ

今回登場するのは、「Duck Canvas」「Archive」「Leopard」という、それぞれ全く異なる表情を持つ3つのライン。普遍的なシルエットはそのままに、素材やパターンで新たな個性を表現しています。

1. タフさと落ち着きを両立「Authentic Duck Canvas」

耐久性を求めるなら、この「Duck Canvas」がおすすめです。通常のキャンバスよりもさらに高い耐久性を持つダックキャンバスをアッパーに採用しており、長く愛用できること間違いなし。

落ち着いたカラーリングとシンプルなデザインは、どんなスタイリングにもすんなり溶け込んでくれます。カジュアルなデニムスタイルにはもちろん、きれいめなチノパンやスラックスに合わせて、足元で抜け感を出すのも素敵ですね。

2. 夏らしさ全開！足元に季節感を添える「Authentic Archive」

「夏らしい足元を演出したい！」そんな方には「Archive」ラインがぴったりです。アッパーに施されたボタニカルプリントが、これからの季節にぴったりの軽やかな表情を演出してくれます。

鮮やかなカラーリングは、シンプルなTシャツとショートパンツのコーディネートでも、足元にグッと存在感と季節感をプラスしてくれます。フェスやビーチへのお出かけにも、きっと気分を盛り上げてくれるはず！

3. 個性を大胆に主張！人気の「Authentic Leopard」

ファッションのアクセントに遊び心を加えたいなら、断然「Leopard」ラインがおすすめ！人気のレオパード柄を大胆に落とし込んだこのモデルは、一歩足を踏み出すごとに視線を集めること間違いなしです。

定番のイエローカラーに加えて、落ち着いた印象のブラックカラーも展開しているので、「レオパード柄は好きだけど派手すぎるのはちょっと…」という方にも挑戦しやすい選択肢があります。シンプルなモノトーンコーデにプラスするだけで、一気におしゃれ上級者の仲間入りができそうです。

Vansカルチャーを体現する二人のライダー：Mikey February & Ruby Lilley

今回の新作ラインの発売に合わせて、Vansライダーとして活躍するサーファーのMikey FebruaryとスケーターのRuby Lilleyを起用したビジュアルも公開されています。

彼らは単なるモデルではありません。Vansが長年サポートし、彼ら自身がVansのブランドスピリットとカルチャーを体現する存在です。

プロスケートボーダー Ruby Lilley

若干17歳でパリ2024夏季オリンピックに出場したRuby Lilley選手。幼少期にバレエやボールルームダンスを経験し、10歳でスケートボードに転向したという異色の経歴を持つ彼女の、豪快かつしなやかなライディングスタイルは、次世代のスケートボードシーンを間違いなくリードしていくでしょう。

プロサーファー Mikey February

南アフリカ出身のプロサーファー、Mikey February選手。波を舞台に、まるでダンスを踊るかのような独自のスタイルで世界中のサーフシーンを魅了しています。2018年にはWSL（ワールドサーフリーグ）チャンピオンシップツアーにアフリカ系黒人サーファーとして出場した、歴史的な存在でもあります。

彼らが魅せるVansの新作「Authentic」は、単なるスニーカーではなく、ライフスタイルそのものを表現するアイテムであることを強く感じさせてくれますね。

気になる価格と購入方法

さて、気になるお値段と購入方法についてです。

商品名 カラー サイズ 価格（税込） Authentic Duck Canvas DUCK CANVAS RED, DUCK CANVAS PEW, DUCK CANVAS BLU 22.5cm~29.0cm（0.5cm刻み）,

30.0㎝ 8,250円 Authentic Archive ARCHIVE MULTI, ARCHIVE BLACK 23.0cm~29.0cm（0.5cm刻み）,

30.0㎝ 8,250円 Authentic Leopard LEOPARD BLACK/INCENSE, LEOPARD BLACK/ PEWTER 22.5cm~29.0cm（0.5cm刻み）,

30.0㎝ 7,700円

この価格帯で、Vansのアイコンモデル、しかも個性的な素材やパターンを楽しめるのは、まさにコストパフォーマンスの良さを感じます。日常使いから、ちょっとしたお出かけ、そして足元で個性をアピールしたい特別な日まで、幅広いシーンで活躍してくれるでしょう。

発売日と販売場所

2026年6月18日（木）より順次発売

※「Authentic Leopard」のみ7月上旬発売予定です。気になる方はこの点にご注意ください！

全国のABC-MART店舗 および ABC-MART公式オンラインストア

人気モデルの新作は、すぐに売り切れてしまうことも少なくありません。特に気になっているラインがある方は、早めにチェックすることをおすすめします！

まとめ：あなたの足元を彩るVans「Authentic」の新たな魅力

Vansの「Authentic」は、ただのスニーカーではありません。それはカルチャーであり、ライフスタイルを彩るアートでもあります。今回の3つの新作ラインは、それぞれが持つ個性で、あなたの毎日をさらに豊かにしてくれるでしょう。

耐久性を重視するなら「Duck Canvas」、夏らしい軽やかさを求めるなら「Archive」、そして大胆に個性を表現したいなら「Leopard」。皆さんはどの「Authentic」に一番心惹かれましたか？

ぜひABCマートの店頭やオンラインストアで、あなただけのお気に入りの一足を見つけてみてくださいね！

ABC-MARTについて

全国展開する靴・衣料・雑貨の小売店として、誰もが一度は利用したことがあるであろう「ABC-MART」。国内外の有名ブランドシューズから、自社企画・製造の商品まで幅広く取り扱っており、私たちの足元を常にサポートしてくれる存在です。

特にVansのような人気ブランドとの取り組みも多く、最新モデルがいち早く手に入る場所としても知られています。商品の企画から販売まで一貫して手掛けることで、常に時代のトレンドを捉え、消費者のニーズに応え続けています。

株式会社エービーシー・マート 会社概要

服部喜一郎東京都港区麻布台1丁目3番1号 麻布台ヒルズ森JPタワー48F1985年6月6日靴・衣料・雑貨などの小売、靴の商品企画、製造及び販売

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