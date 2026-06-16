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6月8日から14日（以下、日本時間）、日本人選手たちがメジャーリーグで豪快なアーチを連発した。ドジャースの大谷翔平、ブルージェイズの岡本和真、カブスの鈴木誠也の3選手で計6本の本塁打を放ち、存在感を発揮し続けている。



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ドジャースの大谷は、11日、12日のパイレーツ戦で本塁打を放つと、14日のホワイトソックス戦で先頭打者アーチを記録。出場3試合連続本塁打をマークし、状態を上げてきている。











ブルージェイズの岡本も、大谷に負けないインパクトを放っている。13日のヤンキース戦では、ロジャース・センターの左翼スタンド5階席に届く特大アーチを記録。翌14日にも15号本塁打を放つなど、長打力を存分に発揮している。



カブスの鈴木誠也は、12日のロッキーズ戦で今季10号本塁打をグランドスラムで飾った。2022年のメジャーデビューから5年連続2桁本塁打を達成し、日本を代表する右打者となっている。



その他、レッドソックスの吉田正尚や、故障からの復帰を目指す村上宗隆らにも注目が集まる。

























【動画】先週は計6本！大谷、岡本、鈴木の本塁打集がこちら

MLB Japanの公式Xより













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【了】