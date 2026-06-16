「ぜひ、『極道スイーツ』をご賞味……いや、“カチコミ”ください」――任侠大作シリーズ『日本統一』でW主演を務める本宮泰風と山口祥行が、スイーツ店を巡るCS放送・フジテレビTWOの番組『極道スイーツ～コワモテ俳優2人のぶらり絶品甘味巡り～』が、7月26日(16:10～)から隔月新作でレギュラー放送される。

ナレーターは森羅万象

これは、任侠作品で知られる本宮と山口が、街ブラをしながらスイーツ店を巡る新感覚の甘味番組。3月に2作品が放送されると、任侠ファンのみならず多くの視聴者の間で話題を呼び、新作の放送を希望するリクエストが殺到したという。その反響を受け、今回のレギュラー化が決定した。

『日本統一』でナレーションを担当し、作品ファンからも支持を集める森羅万象が、本番組でもナレーターを務める。

訪れるスイーツ店は“敵地”

番組の設定は“極道”。訪れるスイーツ店を“敵地”と呼ぶ。映画やドラマで見せるコワモテのイメージとは裏腹に、甘いものは好きだが好き嫌いの多い“偏食アニキ”こと本宮と、大のスイーツ好きの“スイーツアニキ”こと山口が、さらなる領土を広げるべく、敵地であるスイーツ店に攻め込み、“日本統一”を目指していく。

2人が使う道具は、マイフォークと小型カメラ。「ガンを飛ばす」「カチコミ」など、極道ならではのパワーワードが飛び交いながらも、スイーツを口にした瞬間、コワモテの表情が一変する。

“厳つさ”と“無邪気さ”のギャップ

迫力ある極道役のイメージと、甘味を前にした無邪気な姿のギャップが同番組の見どころ。さらに、森羅万象のナレーションが加わることで、任侠ファンはもちろん、スイーツ好きにも楽しめる街ブラ番組としてパワーアップする。

また、3月に放送された#1・2のダイジェスト版が、7月21日(26:15～ ※関東ローカル)に地上波フジテレビで放送されることも決定した。

プロデューサー「“愛すべき極道の世界”のエッセンスを抽出」

フジテレビの橋口愛プロデューサーは、番組立ち上げの打ち合わせを振り返り、「本宮さんが胸元に手をやり、拳銃を取り出す素振りからフォークを出すというお茶目なアイデアを披露してくださった瞬間、『日本統一』の氷室蓮司と田村悠人が目の前に現れたかのような迫力に圧倒されていた私の気持ちが一気に和み、『これはとことん極道の世界観で遊びつくせる番組になる』と確信しました」とコメント。

任侠作品について「特に女性には少しハードルが高い印象を持たれがち」としながらも、「実はそこには義理人情あふれる温かさや、どこかチャーミングな魅力も詰まっています」と説明し、「本番組は、そんな“愛すべき極道の世界”のエッセンスを抽出・凝縮・アレンジした番組だと感じていただけたら嬉しいです」と語る。

さらに橋口プロデューサーは、本宮と山口が10代からの大親友であることにも触れ、「息の合った掛け合いはまさに“友達以上、家族以上”とも言える特別なバディ感にあふれています」と紹介。「無邪気さすら感じるやり取りには、思わず胸がときめく瞬間もあるはずです」とアピールした。

最後には、「ぜひ、『極道スイーツ』をご賞味……いや、“カチコミ”ください」と、番組の世界観に合わせて呼びかけている。