3人組バンドのMrs. GREEN APPLEが13日、東京・TOYOTA ARENA TOKYOで開催された国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」(MAJ)授賞式に出席。自身らの幅広い活動に込めた思いを語った。

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ミセス、「MAJ」2年連続で最優秀アーティスト賞を受賞

「MUSIC AWARDS JAPAN」最優秀アーティスト賞を2年連続で受賞したミセス。ボーカルの大森元貴は、「最近、我々はバラエティを始めたり、粉まみれになったり、広告の仕事をやらせていただいたり、いろんなお仕事をさせていただけるようになって」と振り返り、「たくさんの方に楽しんでもらいたい、という思いのもとに活動しているわけですけど」と活動の裏にある思いを吐露。

続けて、「16歳の時に組んだMrs. GREEN APPLE……我々はバンドで、今でもずっと1人で、粛々と曲を孤独になりながら作って、みんなと一緒に(演奏して)ミセスの曲になっています。報われてうれしいです。ありがとうございます」と喜びを語った。

「MUSIC AWARDS JAPAN」は、「世界とつながり、音楽の未来を灯す。」をコンセプトとした国内最大規模の国際音楽賞。アーティストをはじめとする音楽関係者で構成された5000名以上の投票メンバーの投票で、主要6部門など各部門の最優秀作品・アーティストを決定する。

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