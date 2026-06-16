映画『さとこはいつも』(9月18日公開)の追加キャストが発表された。

村本健吾役にオダギリジョー、嶋雄介役に⻘⽊柚

沖⽥修⼀監督の⻑編映画デビュー20周年となるアニバーサリーイヤーに完全オリジナルで贈る『さとこはいつも』。監督⾃⾝も「何度も⾒返したくなるほど素敵なシーンばかり」と⼿応えを抱いている本作で描かれるのは、年齢も、育った環境も異なる、3⼈の「さとこ」という⼥性たち。

初めての恋を持て余し、妄想が暴⾛していく中学3年⽣・中井聡⼦ (15)。 不倫も仕事もスランプ気味、迷⾛中の映画配給会社勤務・⻄⽥沙都⼦(35)。⼦育てがひと段落し、久々の⾃分時間で夢に⽬覚めた飯島⾥⼦(55)。そんな“さとこ”たちが、⾃由で、みっともなくて、愛おしい⽇々を「⾃分の物語」として書き始めたとき、3⼈の⼈⽣が交差していく――。

新キャストとして発表されたのは、オダギリジョーと⻘⽊柚。有村架純演じる35歳の沙都⼦との6年に及ぶ不倫関係を続けるというろくでなしぶりを発揮しながらも、どこか憎めない印刷会社の営業担当・村本健吾役をオダギリ、沙都⼦が働く映画配給会社に新⼊社員として⼊社、宣伝部で沙都⼦と共に働くことになる天真爛漫な後輩社員・嶋雄介役を⻘⽊が演じる。

映画配給会社に勤める35歳の沙都⼦(有村)。宣伝プロデューサーとして、担当する韓国映画の⽇本版ポスター制作＆キャッチコピーの⼀⾏を巡り、社⻑の松永(川瀬陽太)や先輩・⼯藤(島⽥桃⾐)、そして後輩アシスタント・北島(中井友望)と意⾒が⾷い違い、⽇々モヤモヤを募らせていた。そんなある⽇、沙都⼦と同じく韓国カルチャーが⼤好きだという新⼊社員・嶋(⻘⽊)が宣伝部にやってくる・・・。

⼀⽅、私⽣活では、印刷会社の営業・村本(オダギリ)との不倫関係が6年⽬の⼤台(?)を越え、倦怠期に突⼊。ある⽇曜⽇、束の間の“幸せタイム”を過ごしたあと、本来なら泊まっていくはずだった村本は、妻からの連絡を受け、そそくさと帰ってしまう。そんな中、ひとり部屋に取り残された沙都⼦がしばらくして、ふと窓の外に視線を向けると、こちらを覗き込む不審な⼥の姿が。驚いて⽬を⾒開く沙都⼦。⼥もまた、じっと彼⼥を⾒つめ返している――その⼥は、村本の妻(中村優⼦)、⼿には鋭利な刃物を持っていて……!?

オダギリと⻘⽊柚のコメントは以下の通り。

オダギリジョー

この映画の⼈たちは、おおよそ『塩⾟』が好きだ。海外の観客は、『なんてグロいものを⾷べてるんだ……』と震え上がるんじゃなかろうか……。……まぁそんな事はいいとして。それぞれの『さとこ』は、それぞれに向き合う現実があり、何かに背中を押されて、それぞれの物語を綴り始める。『誰でも⼀冊なら、⾃分の本が書ける』。沖⽥監督は独特なユーモアも持って、それぞれの『さとこ』と『塩⾟』を優しく⾒つめている。

⻘⽊柚

⾃分を通りすぎていった、あれやこれ。ふとした時にまあまあ⾯⽩いかもと思うことがあります。⾔葉にできないくらいキラキラした巡り合わせや、うまく笑えなかった頃。忘れてやらないぞ、と携帯のフォルダにメモしたものの、⾒返すのはやっぱり恥ずかしいのです。でも、「さとこはいつも」を観て、いつか軽やかに物語にできたらなと、ちょっぴり思いました。沖⽥監督の映画は⾃分にとって特別なものです。

(C)2026 「さとこはいつも」製作委員会