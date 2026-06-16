コスモエネルギーホールディングスのグループ会社であるコスモエコパワーと古河電気工業がバーチャルPPAを締結した。同PPAの対象はコスモエコパワーが静岡県掛川市において建設中の遠州風力発電所(発電設備容量：6.33MW)だ。同PPAの対象は、コスモエコパワーが静岡県掛川市において建設中の遠州風力発電所(発電設備容量：6.33MW)。古河電工は遠州風力発電所から生み出される年間約1,000万kWh相当の環境価値を受け取り、年間約4,200tのCO2排出量を削減できる見込みだ。

古河電工グループ・バリューチェーン全体での排出量ネットゼロ達成を推進

古河電工グループは「古河電工グループ環境目標2030」において、2030年度目標として事業活動における温室効果ガス排出量(スコープ1、2)42%以上削減(2021年度比)を目指している。

また、「古河電工グループ環境ビジョン2050」においてバリューチェーン全体での排出量ネットゼロ達成を掲げ、設備の省エネ化や自社生産拠点への太陽光発電設備の導入、再エネ電力の調達拡大を推進している。今般のコスモエコパワーとの契約は同目標達成に向けた施策の一環となる。

コスモエコパワーは、コスモエネルギーグループの一員として「2050年カーボンネットゼロ」の実現に向け、風力発電をはじめとする再生可能エネルギーの開発・供給拡大に取り組んでいる。

同社では、「今後も、脱炭素化を進める需要家との連携を強化し、再生可能エネルギーの普及促進と地域社会の発展に貢献してまいります」とコメントしている。

【遠州風力発電所 概要】

所在地：静岡県掛川市

稼働開始予定：2027年度上半期

設備能力：6.33MW(4.20MW×2基、左記容量に出力抑制)

