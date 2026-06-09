コスモエネルギーホールディングスのグループ会社であるコスモエネルギーソリューションズと東京納品代行、大和ハウスグループの大和エネルギーならびにセンコーの4社は6月1日、東京納品代行が運営する物流施設「成田ファッションロジスティクスセンターⅠ」(成田FLCⅠ、千葉県富里市)の太陽光発電所において実施中のオンサイトPPA(Power Purchase Agreement:電力販売契約)に、余剰電力を活用したオフサイトPPAを組み合わせた電力事業を開始した。

取り組みの概要

同事業におけるオンサイトPPAは2024年2月27日より稼働しており、大和エネルギーが発電事業者として、太陽光発電設備の設計・調達・建設(EPC)・運用・保守を担い、東京納品代行は需要家として、成田FLCⅠで自家消費するものだ。

これまで成田FLCⅠにおいては、自家消費分を除く余剰電力について、固定価格買取制度(FIT)を活用し、一般送配電事業者を介して電力系統へ送電していたが、再エネ電力をセンコーグループ内で最大限に活用するため、今回新たにオフサイトPPAを組み合わせることとした。

【東京納品代行 成田FLCⅠ 外観】

成田FLCⅠで生じる余剰電力は、一般送配電事業者の電力系統を介して、コスモエネルギーソリューションズが小売電気事業者として、東京納品代行の別拠点である「東京ベイ・ファッションアリーナ(TBFA)」(千葉県市川市)へ供給する。

センコーは、同事業の運営体制について主体となって構築し、今後もグループ内の供給先を拡大していく。

4社は、再エネ由来の電力を有効活用できる体制を構築することで、脱炭素化の推進とエネルギー利用の効率化の両立を実現していく。

【東京納品代行 TBFA 外観】

【事業概要】

発電所名称：DREAM Solar 富里Ⅱ

所在地：千葉県富里市美沢7-2 東京納品代行 成田ファッションロジスティクスセンターⅠ

容量：DC 688.8kW、AC499.0kW

スキーム：オンサイトPPA+余剰オフサイトPPA

オンサイトPPA供給先：東京納品代行 成田ファッションロジスティクスセンターⅠ

オフサイトPPA供給先：東京納品代行 東京ベイ・ファッションアリーナ

発電事業者：大和エネルギー

小売電気事業者：コスモエネルギーソリューションズ

設備所有者：芙蓉総合リース

施工：大和エネルギー

竣工：2024年2月27日

オンサイトPPA供給開始：2024年2月27日

オフサイトPPA供給開始：2026年6月1日