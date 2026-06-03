コスモエネルギーホールディングスのグループ会社であるコスモ石油マーケティングは6月1日、スマートフォンアプリ「【コスモの公式】アプリ」にて、事前の設定で給油がさらにスムーズに行える新機能「アプリ給油設定」をリリースした。

QRコードをかざすだけで希望の設定を自動反映

「アプリ給油設定」では、あらかじめ同社アプリ上で「油種」「給油量(給油額)」「共通ポイント(使う・貯める)」「決済方法(コスモSS Payの有無)」を最大3パターン登録することが可能になる。

来店時、同社アプリのQRコードを計量機にかざすだけで、従来のQRコードによる値引きの適用に加え、事前に設定した内容がすべて自動的に反映される。これにより、給油時の店舗での画面操作の負担を大幅に削減し、利便性向上と時間短縮を実現する。

詳しい設定方法は、6月1日から同社アプリ公式サイトにて確認できる。

【コスモの公式】アプリ https://app.cosmo-serviceportal.com/

■対象店舗

全国のコスモサービスステーション アプリ対応 1,041カ所(2026年3月末時点)。一部「コスモSS Pay」および「アプリ給油設定」が利用できない店舗がある。対象店舗の詳細は以下を確認のこと。

https://map.cosmo-energy.co.jp/?c=cosmoapp,cosmoss_pay

■【コスモの公式】アプリ概要

【コスモの公式】アプリは、給油や洗車の割引クーポン、スピーディーなアプリ決済機能「コスモSS Pay」、車検・洗車サービスの予約など、カーライフを便利にする多彩な機能を搭載している。

2019年に「カーライフスクエア」アプリとして提供を開始し、2025年4月にはサービスや商品をより使いやすく、ユーザーとのつながりをさらに深めることをめざして「【コスモの公式】アプリ」へ全面リニューアルした。リニューアル後も多くのユーザーに利用されており、累計ダウンロード数は1,216万件に上る(2026年3月末時点)。

【コスモの公式】アプリの詳細、ダウンロードは以下にて確認可能だ。

https://apps.apple.com/jp/app/%E3%82%B3%E3%82%B9%E3%83%A2%E3%81%AE%E5%85%AC%E5%BC%8F-%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA/id994587658

この機会に、ぜひ【コスモの公式】アプリの新機能「アプリ給油設定」を利用し、より快適な給油体験を試してみてはいかがだろうか。