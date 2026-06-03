コスモエネルギーホールディングスのグループ会社であるコスモエコパワーと日鉄エンジニアリングはこのほど、コスモエコパワーが保有・調達する陸上風力発電所の発電電力をキオクシア岩手へ供給するオフサイトPPAスキームを共同で構築し、運用を開始した。

変動リスクを抑えたスキームを共同構築

同スキームは、FITからFIPに移行した複数の陸上風力発電所の電力を組み合わせることで出力変動を抑制しながら、アワリーマッチング比率の向上を図るオフサイトPPAモデルだ。

これにより、再生可能エネルギーの導入拡大を推進するとともに、需要家の使用電力脱炭素化の実効性向上に貢献する。

風力発電電力による需要家向けオフサイトPPAの取り組みについて

今回構築したスキームでは、コスモエコパワーが自社で運営する風力電源(新岩屋ウィンドパーク)と、アグリゲーターとして調達する風力電源(たちかわウインドファーム、風の杜おが所有)を組み合わせ、小売電気事業者である日鉄エンジニアリングが需要家であるキオクシア岩手に託送供給する。

同PPAスキームの特長は、複数の風力電源を組み合わせることで出力を安定化し、アワリーマッチング比率を向上させる点だ。風力電源のみでは賄いきれない時間帯の電力需要については、市場由来の電力に前述の風力電源由来の非化石価値を付与して供給する。

同取り組みによる供給電力量は初年度約35GWh/年を見込んでおり、二酸化炭素(CO2)排出削減効果は、15,110トン/年になる見込みとなる。

＜同PPA供給先＞

＜同PPAで活用する風力発電所＞