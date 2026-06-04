コスモエネルギーホールディングスのグループ会社であるコスモ石油ルブリカンツはこのほど、SSオイルの「コスモリオ」シリーズ商品として展開してきた2サイクルエンジンオイル、クリーニングオイル、ディーゼルエンジンオイル、駆動系オイルを刷新し、「COSMO FILLIO」(コスモフィリオ)シリーズ商品として全国のコスモステーションで発売する。販売開始は2026年6月。これにより、同社のSSオイルは全て「COSMO FILLIO」シリーズに統一される。

2サイクルエンジンオイルなど7油種をラインアップに追加

近年、環境規制や燃費規制の強化を背景に、乗用車のエンジンは小型化・高出力化が進んでおり、自動車用オイルにも車両性能を支えるためのより高い品質・性能が求められている。「COSMO FILLIO」シリーズは、こうした規格動向や市場ニーズを踏まえて展開しているオイルブランドだ。

今回の商品刷新に際し同社では、「今後も当社は、お客様の多様なニーズに応える商品開発を通じて、持続可能な社会の実現に貢献してまいります」とコメントしている。

【商品概要】

商品名(7油種)：

・COSMO FILLIO 2CYCLE OIL

・COSMO FILLIO CLEANING OIL

・COSMO FILLIO DL-1 5W-30

・COSMO FILLIO DH-2 10W-30

・COSMO FILLIO GEAR DIFFERENTIAL

・COSMO FILLIO GEAR MISSION

・COSMO FILLIO ATF

荷姿：20Lペール缶、200Lドラム缶

(COSMO FILLIO 2CYCLE OILは上記に加え4L、0.5L荷姿有)