米津玄師の2026 NHKサッカーテーマ「烏」のリリースを記念し、JOYSOUNDでコラボキャンペーンがスタートした。「烏」をカラオケで歌うと、オリジナルQUOカードが当たるスピードくじに挑戦できる。

キャンペーンに参加するには、最新機種「JOYSOUND X1」をはじめとした対象機種を導入しているカラオケ店舗で、スマートフォンをカラオケのリモコンとして利用できる無料アプリ「キョクナビ JOYSOUND」を使用し、「烏」を選曲。その場でスマートフォンに表示されるスピードくじにチャレンジできる。

スピードくじでは、抽選で50人に「烏×JOYSOUND オリジナルQUOカード」をプレゼント。1曲につき1日1回応募でき、キャンペーン期間中は何度でも参加可能となっている。当選は1人につき1回のみ有効。

実施期間は、7月31日まで。対象機種は「JOYSOUND X1」「JOYSOUND MAX GO」「JOYSOUND MAX2」「JOYSOUND MAX」。