中日が4点差で日本ハムに勝利
先発投手：中日は涌井秀章が5回5失点の投球（10安打5奪三振）、日本ハムの古林睿煬は3回2/3回5失点。得点経過： 1回裏：日本ハムが1点を追加。2回表：中日が3点を追加。3回裏：日本ハムが1点を追加。注目選手：日本ハムのF・レイエスが1本塁打、大塚瑠晏が1本塁打2得点、万波中正が1本塁打の活躍。
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|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|巨人
|63
|34
|27
|2
|.557
|-
|2
|阪神
|61
|33
|27
|1
|.550
|0
|3
|ヤクルト
|63
|33
|29
|1
|.532
|1
|4
|DeNA
|63
|26
|35
|2
|.426
|8
|5
|広島
|60
|22
|35
|3
|.386
|10
|6
|中日
|63
|21
|41
|1
|.339
|13
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|西武
|64
|39
|23
|2
|.629
|-
|2
|ソフトバンク
|62
|37
|25
|0
|.597
|2
|3
|日本ハム
|65
|36
|29
|0
|.554
|4
|4
|オリックス
|63
|34
|28
|1
|.548
|5
|5
|ロッテ
|63
|30
|31
|2
|.492
|8
|6
|楽天
|62
|23
|38
|1
|.377
|15