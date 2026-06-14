ロッテ、ソトのHRで1点リード

DeNA対ロッテは3回を終え、ロッテが1-0とリード。2回裏にソトのソロホームランが飛び出し、試合の均衡を破った。DeNAはここまで無得点。試合は序盤を終え、ロッテが1点を守り切る展開となっている。

【スタメン】

ロッテ: 1(遊)友杉 2(捕)佐藤 3(右)西川 4(一)ソト 5(三)安田 6(左)山口 7(指)ポランコ 8(中)山本 9(二)上田 10(投)ロング

ＤｅＮＡ: 1(中)蝦名 2(左)勝又 3(一)佐野 4(三)筒香 5(指)宮﨑 6(右)度会 7(捕)松尾 8(遊)宮下 9(二)三森 10(投)尾形

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