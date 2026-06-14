ロッテ、ソトのHRで1点リード
DeNA対ロッテは3回を終え、ロッテが1-0とリード。2回裏にソトのソロホームランが飛び出し、試合の均衡を破った。DeNAはここまで無得点。試合は序盤を終え、ロッテが1点を守り切る展開となっている。
【スタメン】
ロッテ: 1(遊)友杉 2(捕)佐藤 3(右)西川 4(一)ソト 5(三)安田 6(左)山口 7(指)ポランコ 8(中)山本 9(二)上田 10(投)ロング
ＤｅＮＡ: 1(中)蝦名 2(左)勝又 3(一)佐野 4(三)筒香 5(指)宮﨑 6(右)度会 7(捕)松尾 8(遊)宮下 9(二)三森 10(投)尾形
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「横浜DeNAベイスターズ」のニュースまとめ
「ロッテマリーンズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|巨人
|63
|34
|27
|2
|.557
|-
|2
|阪神
|61
|33
|27
|1
|.550
|0
|3
|ヤクルト
|63
|33
|29
|1
|.532
|1
|4
|DeNA
|63
|26
|35
|2
|.426
|8
|5
|広島
|60
|22
|35
|3
|.386
|10
|6
|中日
|63
|21
|41
|1
|.339
|13
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|西武
|64
|39
|23
|2
|.629
|-
|2
|ソフトバンク
|62
|37
|25
|0
|.597
|2
|3
|日本ハム
|65
|36
|29
|0
|.554
|4
|4
|オリックス
|63
|34
|28
|1
|.548
|5
|5
|ロッテ
|63
|30
|31
|2
|.492
|8
|6
|楽天
|62
|23
|38
|1
|.377
|15