阪神、巨人に4点差で勝利

先発投手：阪神の髙橋遥人が6回1失点の好投（5安打6奪三振）、巨人の井上温大は5回4失点で敗戦投手。得点経過：1回表に阪神が2点、3回表に阪神が2点、6回裏に巨人が1点を追加。注目選手：巨人のB・ダルベックが1本塁打、阪神の佐藤輝明が2本塁打、3打点、3安打、2得点、阪神の森下翔太が1本塁打、2得点の活躍。

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