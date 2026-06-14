ヤクルト、サンタナ・松下活躍で4点リード

ヤクルトが2回に2点、5回に1点、6回に1点を追加し、ソフトバンクを4-0でリード。D・サンタナは本塁打を含む活躍、松下歩叶は3打点を記録し、打線を牽引している。岩田幸宏も2得点を挙げ、チームの勢いを支えている。

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。

「ヤクルトスワローズ」のニュースまとめ

「ソフトバンクホークス」のニュースまとめ