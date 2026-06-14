ロッテがＤｅＮＡに逆転勝利

先発投手：ロッテはＳ・ロングが4回1失点の好投（6安打1奪三振）、ＤｅＮＡの尾形　崇斗は4回2/3回4失点で敗戦投手 得点経過： 2回裏：ロッテが1点を追加 4回表：ＤｅＮＡが1点を追加 5回表：ＤｅＮＡが1点を追加 注目選手：ロッテのＮ・ソトが2本塁打、2打点、3得点の活躍、ロッテの佐藤　都志也が1本塁打の活躍、ロッテの上田　希由翔が1本塁打の活躍。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 巨人 64 34 28 2 .548 -
2 阪神 62 33 28 1 .541 0
3 ヤクルト 64 34 29 1 .540 0
4 DeNA 64 26 36 2 .419 8
5 広島 61 23 35 3 .397 9
6 中日 64 22 41 1 .349 12

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 65 40 23 2 .635 -
2 ソフトバンク 63 37 26 0 .587 3
3 オリックス 64 35 28 1 .556 5
4 日本ハム 66 36 30 0 .545 5
5 ロッテ 64 31 31 2 .500 8
6 楽天 63 23 39 1 .371 16