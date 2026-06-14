ロッテがＤｅＮＡに逆転勝利
先発投手：ロッテはＳ・ロングが4回1失点の好投（6安打1奪三振）、ＤｅＮＡの尾形 崇斗は4回2/3回4失点で敗戦投手 得点経過： 2回裏：ロッテが1点を追加 4回表：ＤｅＮＡが1点を追加 5回表：ＤｅＮＡが1点を追加 注目選手：ロッテのＮ・ソトが2本塁打、2打点、3得点の活躍、ロッテの佐藤 都志也が1本塁打の活躍、ロッテの上田 希由翔が1本塁打の活躍。
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|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|巨人
|64
|34
|28
|2
|.548
|-
|2
|阪神
|62
|33
|28
|1
|.541
|0
|3
|ヤクルト
|64
|34
|29
|1
|.540
|0
|4
|DeNA
|64
|26
|36
|2
|.419
|8
|5
|広島
|61
|23
|35
|3
|.397
|9
|6
|中日
|64
|22
|41
|1
|.349
|12
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|西武
|65
|40
|23
|2
|.635
|-
|2
|ソフトバンク
|63
|37
|26
|0
|.587
|3
|3
|オリックス
|64
|35
|28
|1
|.556
|5
|4
|日本ハム
|66
|36
|30
|0
|.545
|5
|5
|ロッテ
|64
|31
|31
|2
|.500
|8
|6
|楽天
|63
|23
|39
|1
|.371
|16