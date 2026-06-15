「あの試合を現地で観たい！」

プロ野球ファンの皆さん、特に北海道日本ハムファイターズを愛する皆さんに朗報です！私も思わず「これは見逃せない！」と前のめりになってしまった、とっても魅力的なキャンペーンが開催されるのをご存知ですか？F NEOBANKが、ファイターズファン垂涎の「2026年最終戦ペア観戦チケット」が当たる特別なキャンペーンを実施します！この記事を読めば、新規口座開設と簡単な条件で、エスコンフィールドHOKKAIDOでの感動体験を手に入れる方法が全てわかります。

夢の舞台へ！ファイターズ最終戦ペアチケットが当たる

F NEOBANKが、なんと2026年の最終戦、しかもエスコンフィールドHOKKAIDOで開催される東北楽天ゴールデンイーグルス戦のペア観戦チケットを、抽選で10組20名様にプレゼントするというのです！あの興奮と感動を、大切な人と分かち合えるチャンス。これはもう、応募しない手はありませんよね！

開催日時と会場：感動のクライマックスを見届けよう

今回のキャンペーンで手に入るのは、2026年9月24日（木）の東北楽天ゴールデンイーグルス戦のペア観戦チケットです。シーズン最終盤の熱気が最高潮に達する時期、そして何よりもあの素晴らしい球場、エスコンフィールドHOKKAIDOでの観戦という点が、ファイターズファンにとってどれほどの魅力か、想像するだけで胸が高鳴ります。

応募は簡単！3ステップでチャンスを掴む

「豪華な特典だけど、条件が難しいんじゃないの？」と思った方もいるかもしれませんね。でもご安心ください！ファイターズファンならきっと納得、そして取り組みやすい条件になっています。

今回のキャンペーンに参加できるのは、キャンペーン期間中に以下の3つの条件をすべて満たした方です。

既にF NEOBANKの口座を持っている方は対象外となるためご注意ください。まさに「これからF NEOBANKを始めたい！」というファイターズファンへの、最高のスタートダッシュ特典と言えるでしょう。

「円定期預金6ヵ月もの」とは、6ヶ月間お金を預けることで、普通預金よりも高めの金利が適用される預金のこと。つまり、お得にお金を増やしながら、さらに観戦チケットのチャンスも得られる一石二鳥の条件なんです！複数回に分けて合計10万円以上預け入れてもOKなので、無理なく始められます。

口座開設と預入が完了したら、忘れずにエントリーをしてくださいね。これは必須条件です！

当選確率アップの秘訣！預入額で口数が増える

さらに嬉しいことに、このキャンペーンには当選確率をグッと上げる裏技があります。それは「応募口数」システムです！

円定期預金6ヵ月ものの預入額10万円につき、1口として応募口数が加算されます。

例えば、20万円預入すれば2口、50万円なら5口といった具合に、預入額が多いほど当選確率がアップする仕組みです。

応募口数に上限はないので、「本気で当てたい！」という方は、多めに預入することでチャンスを広げることができます。

ただし、抽選時点で中途解約された預入分は対象外となりますので、ご注意ください。

F NEOBANKとは？ファイターズファン必見の銀行サービス

今回のキャンペーンを企画している「F NEOBANK」とは、具体的にどのようなサービスなのでしょうか？これは、住信SBIネット銀行が提供する「NEOBANK®」という銀行機能の仕組みを活用し、株式会社ファイターズ スポーツ＆エンターテイメントと提携して生まれた、ファイターズファンに特化した銀行サービスです。

「NEOBANK®」とは、住信SBIネット銀行が提携先の企業（この場合はファイターズ）の顧客向けに、その企業のブランド名を冠した銀行サービスを提供する仕組み。つまり、日頃からファイターズを応援している皆さんが、もっとお得に、もっと便利に銀行サービスを利用できるようにと作られたのが「F NEOBANK」なんですね。

このように、金融のプロとエンターテイメントのプロが手を組むことで、私たち消費者は単なる銀行サービス以上の「体験価値」を得られるのが魅力だと感じます。

運営企業情報

名称 住信SBIネット銀行株式会社 所在地 東京都港区六本木三丁目２番１号 代表者 代表取締役社長(CEO) 円山 法昭 事業内容 銀行業

企業名 株式会社ファイターズ スポーツ＆エンターテイメント 所在地 北海道北広島市Ｆビレッジ１番地 代表者 代表取締役社長 前沢 賢 事業内容 球場運営業務、ボールパーク全体のマネジメント業務、プロ野球興行業務など

今すぐ行動を！応募から当選までの流れと注意点

キャンペーン期間はわずか2週間！

この特別なチャンスを掴むための期間は限られています！

たった2週間ほどの期間なので、「また後で」と思っているとあっという間に終わってしまいますよ。今すぐチェックして、応募準備を始めましょう！

応募から当選までのステップ

郵送での口座開設の場合、10日～2週間程度かかることがあります。キャンペーン期間が短いので、余裕を持って早めに申し込むのが賢明です。

2026年6月28日(日)23時59分までに入金・預入が完了していればOKです。

忘れずに、F NEOBANK（ファイターズ支店）の口座からエントリーしてください。

当選された方には、2026年7月下旬（予定）に特典が付与されるとのこと。夏の終わりに届く嬉しい知らせ、今から楽しみですね！

応募に関する重要事項

最後に、いくつか重要な注意事項がありますので、応募前に必ず確認しておきましょう。

本キャンペーンの内容は、予告なく変更または中止される場合があります。

口座凍結、口座解約、住信SBIネット銀行が定める各種取引規定に違反した場合、または不正行為が確認された場合、キャンペーン対象外となります。

新規口座開設には時間がかかる場合があるため、期間に余裕を持って申し込みましょう。

まとめ：エスコンフィールドで最高の思い出を！

2026年9月、エスコンフィールドHOKKAIDOで、あなたと大切な人がファイターズの勝利を分かち合う……そんな夢のような瞬間が、このキャンペーンを通じて現実になるかもしれません。

F NEOBANKを新規開設して円定期預金をするだけで、ファイターズのシーズン最終戦という特別な舞台に招待されるチャンス。これはファイターズファンならずとも、野球好きならぜひ手に入れたいチケットですよね。

キャンペーン期間は本当に短いので、この情報を読んだらすぐにでも行動を起こすことをお勧めします！「あの時応募しておけばよかった！」と後悔しないように、今すぐF NEOBANKの扉を開いて、夢のチケットを掴み取りましょう！

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。