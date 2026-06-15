食欲不振でも安心！高タンパク栄養アイス「トモニ」で、美味しく健康ケア

「最近食欲が落ちて…」「タンパク質、足りてる？」そんな不安、抱えていませんか？私も、栄養不足が気になっていました。そんな時に出会ったのが、この「リッチな栄養アイス トモニ」！アイスなのに高タンパク質10g配合で、驚くほど美味しいんです。この記事を読めば、トモニが叶える新しい栄養ケアの形がわかりますよ。

食欲不振の悩みに寄り添う、新感覚の栄養アイス「トモニ」

「食欲がない時でも、大好きなアイスクリームなら食べられるのに…」そう思った経験はありませんか？あるいは、ご家族や大切な人が、食事量が減って栄養不足に陥っていないか心配になったことは？

そんな悩みに寄り添う、画期的なアイスクリームが登場しました。ＭＰ五協フード＆ケミカル株式会社が満を持して送り出す「リッチな栄養アイス トモニ」が、2026年6月15日（月）よりいよいよ一般販売を開始します。

このアイスは、単なる冷たいデザートではありません。1カップ（90ml）にタンパク質10gという驚きの量をはじめ、私たちの健康を支える大切な栄養素がぎゅっと詰まっています。「ともに食べ、ともに歩こう」という温かいメッセージが込められたこの商品に、私が強く惹かれた理由をお伝えします。

あなたの健康を支える、頼れるアイス「トモニ」の魅力

驚きの栄養価！アイスで手軽にタンパク質10g

「トモニ」の最大の特長は、なんといってもその栄養価の高さにあります。たった90mlの1カップで、タンパク質を10gも摂取できるのです。これは、ゆで卵約2個分、または牛乳約300mlに匹敵するタンパク質量。普段の食事で不足しがちなタンパク質を、こんなにも手軽に、そして美味しく補給できるのは画期的ですよね。

さらに、現代人に不足しがちと言われるビタミンD、骨の形成に欠かせないカルシウム、そして体のさまざまな機能をサポートする亜鉛といった、重要な栄養素もバランス良く配合されています。まさに、「リッチな栄養」という名の通り、小さなカップに大きな健康パワーが詰まっているのです。

食欲がなくても「美味しく食べられる」くちどけの良さ

栄養補助食品と聞くと、「味は二の次なのでは？」と心配になる方もいるかもしれません。しかし、「トモニ」は違います。開発元であるMP五協フード＆ケミカルが長年培ってきた研究開発力と豊富なレシピ考案・評価能力を活かし、リッチで自然な風味と、なめらかなくちどけを実現しているのです。

特に、食欲が落ちている時や、体調が優れない時に固形物を摂るのは一苦労。そんな時でも、冷たくてなめらかなアイスクリームは喉を通りやすく、無理なく栄養を補給できる貴重な選択肢となります。

フレーバーは、誰もが親しめる定番の「バニラ味」に加え、優しい口当たりの「豆乳味」、そしてどこか懐かしい「あずき味」の3種類。その日の気分や好みに合わせて選べるのも嬉しいポイントです。

「ともに」食べる喜びを、すべての人へ

「トモニ」という商品名には、「食欲がないときでもおいしく栄養を摂りたい方と、そのご家族やご友人も同じアイスを『ともに』美味しく食べることで、大切な人との絆をさらに深めてほしい」という、開発者の温かい想いが込められています。

現在、国内では入院患者さんの約半数が「低栄養リスク」にあると報告されており、特に高齢者においては約2割が「低栄養傾向」にあると言われています。低栄養は、フレイル（虚弱） やロコモティブシンドローム（運動器症候群） といった健康問題に繋がる可能性も指摘されています。

そんな中、特定の人だけが「特別な栄養食」を食べるのではなく、みんなで同じ美味しいアイスを囲むことで、精神的な負担も和らぎ、心身ともに健やかな生活を送る手助けとなる。この「共食の喜び」こそ、「トモニ」が目指す社会貢献の形なのだと私は感じました。

誕生秘話：社内コンテストから生まれた情熱の結晶

この「トモニ」は、株式会社メディパルホールディングスの社内ビジネスコンテスト「ZERO ONE」で、記念すべき第1回最優秀賞を獲得したアイデアが製品化されたものです。従業員一人ひとりの熱意あるアイデアが、市場性検証のための応援購入サービス「Makuake（マクアケ）」での先行販売を経て、いよいよ一般販売へと漕ぎ着けたというストーリーも、この商品への期待感を高めてくれます。

気になる価格と購入方法

「リッチな栄養アイス トモニ」は、以下の価格で販売されます。

栄養補助食品としての機能性と、美味しさを両立していることを考えると、決して高すぎる価格ではないと感じます。毎日気軽に栄養補給したい方、大切な方への贈り物としても、その価値は十分にあるのではないでしょうか。

そして、朗報です！ 2026年6月15日（月）の一般販売開始と同時に、Amazonでは期間限定の特別価格キャンペーンが実施されます。

この機会を見逃さないように、ぜひチェックしてください！

開発元「ＭＰ五協フード＆ケミカル株式会社」について

「トモニ」を開発したのは、ＭＰ五協フード＆ケミカル株式会社。同社は、食品素材・食品添加物、医薬品原料、化粧品原料など、幅広い分野の製品を取り扱う企業です。長年にわたる研究開発で培われた専門知識と技術力が、「栄養補助食品でありながら、リッチで自然な風味と、なめらかなくちどけ」を実現した「トモニ」の品質を支えています。

親会社である株式会社メディパルホールディングスは、「医療と健康、美」を事業フィールドに掲げ、誰もが心身ともに健やかに暮らせる社会の実現を目指しています。今回の「トモニ」の一般販売は、グループ全体の「おいしく、食べやすく、そして健康を支える食品を通じて、食欲が低下している方へのソリューションを提供し、家族や友人がともに食べ、笑顔で暮らせる日々をお届けする」というブランドミッションを体現するものです。

最後に

「リッチな栄養アイス トモニ」は、美味しさと栄養、そして「ともに食べる喜び」を両立させた、まさに現代社会に求められる商品だと感じました。食欲が落ちてなかなか食事が進まない方、健康維持のために手軽に栄養を摂りたい方、そして何よりも大切な人と笑顔で食卓を囲みたいすべての方に、ぜひ一度試していただきたい逸品です。

2026年6月15日（月）からの一般販売を、どうぞお楽しみに！

※商品写真は、盛り付け例です。お届けする商品はフタつきのカップ（90ml/１カップ）となります。

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。