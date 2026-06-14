「これはこの世界の中に入りたいと思った」――。香椎由宇が、映画『メモリィズ』との出会いを振り返った。「読みづらい台本」と聞いていたものの、一気に読み進め、早い段階から涙が止まらなくなったと明かしている。

香椎由宇 =オフィシャル提供

誠の亡き妻・詩織役演じた香椎由宇「この世界の中に入りたいと思った」

N.Yのトライベッカ映画祭にてフィクション部門最優秀新人長編監督賞を受賞した映画『メモリィズ』の公開記念舞台挨拶が13日に都内で開催され、柄本佑、イッセー尾形、香椎由宇、坂西未郁監督が登壇した。

柄本演じる雄太の義父・誠役のイッセーは、オファーを受けた理由を聞かれて「理由は……いまだにない(笑)。台本を読んだ時は『俺じゃなくていいだろう』と思ったんだよね。それは『ここで芝居ができる!』という所が見当たらないから。なぜ俺なのかと思った」とユーモア交じりに回想。

その上で、「撮影を進めていく中で、生きている我々というテーマとリンクしてきた。撮影を終えて帰ると言いようのない寂しさが襲ってきて、また何年か経ってそれがまた“メモリー”の一つになるのだろうと思う不思議な映画でした」と感想を述べた。

また、誠の亡き妻・詩織役の香椎は「読みづらい台本」と言われて脚本を渡されたそうだが、「私は読みづらいとは思わずに一気に読みました。早い時点から涙が止まらなくなって、坂西監督の中に流れている空気感が伝わってきた。これはこの世界の中に入りたいと思った」と坂西監督ワールドにゾッコン。

続けて、「しかもセリフもないし、こんなオイシイ役はなかなかない」と笑わせつつ、「でも完成作を観たら誠さんの愛情たっぷりで嬉しくて。涙が止まらなかった」と大感動だった。ちなみに誠役のイッセーとは今日が初対面で「ハグしたいくらいにドキドキしています」と喜ぶと、イッセーは「後でハグしましょう!」と返して笑わせた。

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