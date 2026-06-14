中日が1点リードで序盤を終える

1回裏に日本ハムが1点を先制したが、2回表に中日が田中選手（2打点）の活躍などで3点を奪い逆転。3回裏に日本ハムがレイエス選手（1本塁打、1打点）の打撃などで1点を返し、3-2で中日がリード。試合は中盤へと向かう。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 巨人 63 34 27 2 .557 -
2 阪神 61 33 27 1 .550 0
3 ヤクルト 63 33 29 1 .532 1
4 DeNA 63 26 35 2 .426 8
5 広島 60 22 35 3 .386 10
6 中日 63 21 41 1 .339 13

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 64 39 23 2 .629 -
2 ソフトバンク 62 37 25 0 .597 2
3 日本ハム 65 36 29 0 .554 4
4 オリックス 63 34 28 1 .548 5
5 ロッテ 63 30 31 2 .492 8
6 楽天 62 23 38 1 .377 15