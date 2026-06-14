「『なるほど』と分かった人もいれば、『全然分かんねえ!』という人もいて」――。ピエール瀧が、出演映画『NEW GROUP』の公開後の反響を振り返った。さまざまな受け止め方があることを歓迎し、「そうやって二分するのは、この映画の良さなんだなと思いました」と作品の魅力を語っている。

ピエール瀧 =オフィシャル提供

ピエール瀧は不敵な笑みを浮かべ集団を導く校長役

映画『NEW GROUP』公開記念舞台挨拶が13日に都内で行われ、山田杏奈、青木柚、ピエール瀧、下津優太監督が登壇した。

組体操という「集団行動」における人間の行動心理の根底を、コミカルにそしてシリアスに炙り出した本作。

不敵な笑みを浮かべ集団を導く校長を演じたピエールは「撮影のときから『この映画はどんな人間が観るのだろう』と思っていましたが」と発言して客席を見渡す。そして、「なるほど、こういう人たちなんだな」と言い、会場を笑わせた。続けて、「本当に奇妙な映画ではありますが、SNSなどを見ると『なるほど』と分かった人もいれば『全然分かんねえ!』という人もいて。そうやって二分するのは、この映画の良さなんだなと思いました」と映画の魅力を伝えた。

また、ピエールは「騎馬戦のシーンがありますが、時間に追われてとても大変だった。撮影のとき『やべぇ、日が暮れちゃう』と言いながら、みんなで日の当たっている場所に移動することもあって。そのなかでよく撮り切ったなと感心しました」とチームワークの良さに脱帽していた。

ピエール瀧の圧倒的な存在感に山田杏奈も脱帽

物語の後半、この映画のテーマをメッセージとして伝える役割を果たしたピエールに対し、下津監督が「説得力が本当にすごくて、映画がすごく引き締まりました」と感謝を述べると、ピエールは「僕は台本に書いてあることを演じていただけなんですけれどね」と恐縮。「でも『これが本当の狂気なのか』という感じで見ていました」と振り返り、モニター越しにも伝わる異様な存在感を絶賛した。

ピエールと対峙するシーンに山田は「台本だけ見ると校長先生もかなり奇天烈な役じゃないですか。あれを体現される瀧さんが本当にすごいと現場で感じていました」と圧倒的な存在感に脱帽したと話すと、青木も「瀧さんとのシーンが終わって、瀧さんが先にクランクアップされたのですが、僕らがいる控室にいらっしゃって『よく分かんないけど、頑張ってね!』と言って帰られたのがすごく印象的でした」と当時を振り返り、「僕らも同じ気持ちで現場を戦ってきたので『そうだよね、頑張るしかないな』という気持ちで残りを駆け抜けられました。こんなにはっきりと『よく分かんない現場』と言ってくれる大人がいるんだと、すごく救われました」と回顧していた。

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