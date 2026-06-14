「これほどまでに好きな人と嫌いな人が分かれる映画もないだろうなと思います」――。山田杏奈が、主演映画『NEW GROUP』への思いを語った。真剣に取り組んだシーンが観客には笑いとして届き、「面白かった」という反響を喜んでいるという。

山田杏奈 =オフィシャル提供

山田杏奈が映画『NEW GROUP』の撮影を回顧

映画『NEW GROUP』公開記念舞台挨拶が13日に都内で行われ、山田杏奈、青木柚、ピエール瀧、下津優太監督が登壇した。

組体操という「集団行動」における人間の行動心理の根底を、コミカルにそしてシリアスに炙り出した本作。

家族に問題を抱える、引っ込み思案な普通の高校生の主人公・愛を演じた山田は「撮影中も結構時間がタイトだったり、やらなければいけない要素がたくさんあったりして、振り返ってみるとかなり過酷な撮影期間だったという印象が強いです」と振り返り、「撮影中に真剣に取り組んでいたシーンが、誰かにとってはすごく笑えるポイントだったりするようで、昨日公開されて『面白かった』という声をいただき、とても嬉しかったです」と笑顔を見せた。

また、「集団行動」に対して違和感を覚えた瞬間を聞かれた山田は、「中学校の時、スカートの長さを短くしちゃいけないという校則があったんです。ずっと『この数センチで何が変わるんだ』と思っていました。今振り返るとそれなりの理由があるんだと思うんですけど、当時はすごく短くしたくてモヤモヤしていました」と回答。続いて、青木は「僕は出席番号です」と答え、「僕はほぼ出席番号が一番で。何をするのも最初は出席番号順だったので、それが違和感でした」と思いを述べていた。

最後に山田は「肯定的な意味で、これほどまでに好きな人と嫌いな人が分かれる映画もないだろうなと思います。でも、それがこの映画の本当の良さだと思います」と胸を張ると、青木も「友達や知人と話したら何かしら盛り上がる作品だと思います。そういう輪を広げていただけたら嬉しい」とアピールしていた。

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