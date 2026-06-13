ソフトバンク、ヤクルトに7点差で快勝

先発投手：ソフトバンクの前田悠伍が7回1失点の好投（3安打7奪三振）、ヤクルトの山野太一は5回2/3回5失点で敗戦投手 得点経過： 2回表：ヤクルトが1点を先制 3回裏：ソフトバンクが2点を奪い逆転 6回裏：ソフトバンクが3点を追加しリードを広げる 注目選手：ソフトバンクの野村勇が2本塁打、3打点、3得点の活躍、ソフトバンクの近藤健介が1本塁打、2打点の活躍、ヤクルトの塩見泰隆が1本塁打の活躍。

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