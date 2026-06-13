“2児の父”有吉が宣言…子どもが大きくなったら必ずやらせたいこととは？「ちょっと責任を感じて…」

◆有吉“親知らず抜歯”で大手術
この日は、今週の番組メッセージテーマ「歯と口の話」でトークを展開。有吉は、「私は歯並びが大変悪いんですよ」と切り出し、「生まれつき永久歯が1本ないものですから、前歯がすきっ歯になったり、虫歯の状態が悪くてインプラントが上下に2本入っています」と明かします。
また、2児の父でもある有吉は、「歯は子どもに遺伝しやすいんだって。だからちょっと責任を感じて……（子どもに対して）『あれをやってやりたい』みたいなことはあまりないですけど、歯の矯正だけは絶対にやってやろうと思っています！」と宣言。これも、有吉自身が歯で悩んでいるからだと言い、「歯が斜めになっていたりすると、歯ブラシが届きにくくて面倒くさいし、歯肉炎とかにもなりやすいので、そういう面倒くさいこともないほうがいいと思って」と語ります。
一方、石沢は“親知らず”について、「みんな抜いたりするじゃないですか。でも自分は、いまだに全然痛くないんです」とコメント。これに有吉は「それはいいですね」と感心しつつ、「俺なんて、真横に生えてきちゃったから、本当に大手術だったよ」と言います。さらに、手術の様子について、「ほぼ全身麻酔みたいなことをして、口をカパッと開けてトンカチで（歯を）ガンガン砕いて……めちゃくちゃ顔が腫れました。4本全部抜いたけど、激烈な痛みでした」と振り返り、アシスタントの2人を驚かせていました。
＜番組概要＞
番組名：有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER
放送日時：毎週日曜 20:00～21:55
放送エリア：TOKYO FMをのぞくJFN全国25局ネット
パーソナリティ：有吉弘行
番組Webサイト：https://jfn-pods.com/program/27400
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