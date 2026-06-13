“2児の父”有吉が宣言…子どもが大きくなったら必ずやらせたいこととは？「ちょっと責任を感じて…」

有吉弘行がパーソナリティを務めるラジオ生放送番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER（サンドリ）」。6月のアシスタントはピン芸人の松崎克俊と新宿カウボーイの石沢勤です。6月7日（日）の放送では、有吉が自身の歯並びや子どもへの歯の矯正について語っていました。

◆有吉“親知らず抜歯”で大手術

この日は、今週の番組メッセージテーマ「歯と口の話」でトークを展開。有吉は、「私は歯並びが大変悪いんですよ」と切り出し、「生まれつき永久歯が1本ないものですから、前歯がすきっ歯になったり、虫歯の状態が悪くてインプラントが上下に2本入っています」と明かします。

また、2児の父でもある有吉は、「歯は子どもに遺伝しやすいんだって。だからちょっと責任を感じて……（子どもに対して）『あれをやってやりたい』みたいなことはあまりないですけど、歯の矯正だけは絶対にやってやろうと思っています！」と宣言。これも、有吉自身が歯で悩んでいるからだと言い、「歯が斜めになっていたりすると、歯ブラシが届きにくくて面倒くさいし、歯肉炎とかにもなりやすいので、そういう面倒くさいこともないほうがいいと思って」と語ります。

一方、石沢は“親知らず”について、「みんな抜いたりするじゃないですか。でも自分は、いまだに全然痛くないんです」とコメント。これに有吉は「それはいいですね」と感心しつつ、「俺なんて、真横に生えてきちゃったから、本当に大手術だったよ」と言います。さらに、手術の様子について、「ほぼ全身麻酔みたいなことをして、口をカパッと開けてトンカチで（歯を）ガンガン砕いて……めちゃくちゃ顔が腫れました。4本全部抜いたけど、激烈な痛みでした」と振り返り、アシスタントの2人を驚かせていました。

＜番組概要＞

番組名：有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER

放送日時：毎週日曜 20:00～21:55

放送エリア：TOKYO FMをのぞくJFN全国25局ネット

パーソナリティ：有吉弘行

番組Webサイト：https://jfn-pods.com/program/27400

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