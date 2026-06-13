阪神、オリックスに1点リードで後半戦へ

阪神は1回と4回に1点ずつ、6回には熊谷の2打点などで2点を追加し4点を先行。しかし、6回裏にオリックスが西川、宗のタイムリーなどで一挙3点を返し、1点差に迫る激しい攻防となった。

【スタメン】

オリックス: 1(中)中川 圭太 2(一)山中 稜真 3(左)西川 龍馬 4(二)太田 椋 5(三)宗 佑磨 6(右)池田 陵真 7(指)杉本 裕太郎 8(捕)若月 健矢 9(遊)宜保 翔 10(投)Ｓ・ジェリー

阪神: 1(中)福島 圭音 2(二)中野 拓夢 3(左)森下 翔太 4(右)佐藤 輝明 5(一)大山 悠輔 6(指)嶋村 麟士朗 7(三)木浪 聖也 8(遊)熊谷 敬宥 9(捕)坂本 誠志郎 10(投)髙橋 遥人

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