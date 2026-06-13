阪神、オリックスに1点リードで後半戦へ

阪神は1回と4回に1点ずつ、6回には熊谷の2打点などで2点を追加し4点を先行。しかし、6回裏にオリックスが西川、宗のタイムリーなどで一挙3点を返し、1点差に迫る激しい攻防となった。

【スタメン】

オリックス: 1(中)中川　圭太 2(一)山中　稜真 3(左)西川　龍馬 4(二)太田　椋 5(三)宗　佑磨 6(右)池田　陵真 7(指)杉本　裕太郎 8(捕)若月　健矢 9(遊)宜保　翔 10(投)Ｓ・ジェリー

阪神: 1(中)福島　圭音 2(二)中野　拓夢 3(左)森下　翔太 4(右)佐藤　輝明 5(一)大山　悠輔 6(指)嶋村　麟士朗 7(三)木浪　聖也 8(遊)熊谷　敬宥 9(捕)坂本　誠志郎 10(投)髙橋　遥人

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 巨人 62 33 27 2 .550 -
2 阪神 60 32 27 1 .542 0
3 ヤクルト 62 33 28 1 .541 0
4 DeNA 62 25 35 2 .417 8
5 広島 59 21 35 3 .375 10
6 中日 62 21 40 1 .344 12

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 63 39 22 2 .639 -
2 ソフトバンク 61 36 25 0 .590 3
3 オリックス 62 34 27 1 .557 5
4 日本ハム 64 35 29 0 .547 5
5 ロッテ 62 30 30 2 .500 8
6 楽天 61 23 37 1 .383 15