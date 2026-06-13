阪神、オリックスに1点リードで後半戦へ
阪神は1回と4回に1点ずつ、6回には熊谷の2打点などで2点を追加し4点を先行。しかし、6回裏にオリックスが西川、宗のタイムリーなどで一挙3点を返し、1点差に迫る激しい攻防となった。
【スタメン】
オリックス: 1(中)中川 圭太 2(一)山中 稜真 3(左)西川 龍馬 4(二)太田 椋 5(三)宗 佑磨 6(右)池田 陵真 7(指)杉本 裕太郎 8(捕)若月 健矢 9(遊)宜保 翔 10(投)Ｓ・ジェリー
阪神: 1(中)福島 圭音 2(二)中野 拓夢 3(左)森下 翔太 4(右)佐藤 輝明 5(一)大山 悠輔 6(指)嶋村 麟士朗 7(三)木浪 聖也 8(遊)熊谷 敬宥 9(捕)坂本 誠志郎 10(投)髙橋 遥人
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「阪神タイガース」のニュースまとめ
「オリックスバッファローズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|巨人
|62
|33
|27
|2
|.550
|-
|2
|阪神
|60
|32
|27
|1
|.542
|0
|3
|ヤクルト
|62
|33
|28
|1
|.541
|0
|4
|DeNA
|62
|25
|35
|2
|.417
|8
|5
|広島
|59
|21
|35
|3
|.375
|10
|6
|中日
|62
|21
|40
|1
|.344
|12
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|西武
|63
|39
|22
|2
|.639
|-
|2
|ソフトバンク
|61
|36
|25
|0
|.590
|3
|3
|オリックス
|62
|34
|27
|1
|.557
|5
|4
|日本ハム
|64
|35
|29
|0
|.547
|5
|5
|ロッテ
|62
|30
|30
|2
|.500
|8
|6
|楽天
|61
|23
|37
|1
|.383
|15