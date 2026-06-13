ＤｅＮＡ、ロッテを10点差で突き放す

ＤｅＮＡは1、2回に合計10点を奪い優位に立った。4回には5得点を追加する一方、ロッテも3点を返したが、5回にも2点追加でＤｅＮＡが15-5。蝦名、勝又、牧のホームランも飛び出すなど、打線が爆発している。

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