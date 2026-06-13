







岡本和真 最新情報



トロント・ブルージェイズの岡本和真内野手は12日（日本時間13日）、ロジャース・センターで行われたニューヨーク・ヤンキース戦に「5番・三塁」でスタメン出場。初回に、今季14号となる2点本塁打を放った。











ブルージェイズは初回、2死二塁から4番アレハンドロ・カークの適時二塁打で先制。なおも2死二塁で、打席には5番の岡本が入る。



相手先発のライアン・ウェザーズが投じた6球目のスライダーを振り抜くと、打球は左翼5階席に着弾。これにはベンチにいたブラディミール・ゲレーロJr.も頭を抱えていた。



岡本の14号特大2ランで3-0としたブルージェイズは、中盤に追い上げられながらも、最後は8-5で勝利。今季成績を34勝36敗とし、ア・リーグ東地区3位につけている。



岡本は同試合で、14号2ランを含む4打数1安打2打点を記録。今季成績は68試合出場で打率.230、14本塁打、40打点となっている。























【動画】岡本和真が“5階席特大アーチ”！ゲレーロJr.も頭抱える



MLB Japanの公式Xより













💥特大！ 今季第14号2ランホームラン！



1回裏、追い込まれてから

スライダーをとらえレフトへ！

飛距離は423フィート🚀



打球をみて頭を抱えるゲレーロJr.にも注目です😱



日本人選手のハイライト映像は

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【了】