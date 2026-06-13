西武 vs 巨人の試合開始前情報
- 対戦カード：西武 vs 巨人
- 開催球場：ベルーナドーム
- 過去の対戦成績：過去1試合: 巨人0勝-西武1勝（6/12 巨人0-3西武 (西武)）
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「読売ジャイアンツ」のニュースまとめ
「西武ライオンズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|巨人
|62
|33
|27
|2
|.550
|-
|2
|阪神
|60
|32
|27
|1
|.542
|0
|3
|ヤクルト
|62
|33
|28
|1
|.541
|0
|4
|DeNA
|62
|25
|35
|2
|.417
|8
|5
|広島
|59
|21
|35
|3
|.375
|10
|6
|中日
|62
|21
|40
|1
|.344
|12
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|西武
|63
|39
|22
|2
|.639
|-
|2
|ソフトバンク
|61
|36
|25
|0
|.590
|3
|3
|オリックス
|62
|34
|27
|1
|.557
|5
|4
|日本ハム
|64
|35
|29
|0
|.547
|5
|5
|ロッテ
|62
|30
|30
|2
|.500
|8
|6
|楽天
|61
|23
|37
|1
|.383
|15