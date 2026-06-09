就活中は、説明会や面接の予定が続き、スケジュール管理だけでも大変なもの。特に、対面とWebの面接が混在していると、移動時間の見落としが思わぬトラブルにつながることもあります。
今回は、人気漫画「#就活でやらかした話」から、Web面接中の"ある違和感"に関するエピソードをご紹介します。
ぜひ、結末を予想してみてください。
就活でやらかした話クイズ「Web面接中、面接官にバレた違和感とは?」
翌日の予定を確認していた主人公は、A社が対面面接、B社がWeb面接であることに気付きます。しかし、A社の面接後に移動していては、B社のWeb面接に間に合いそうにありません。
そこで主人公は、Web面接の背景を変えて参加することに。画面上だけ見れば問題なさそうですが、面接官はある違和感に気付いたようです。
さて、面接官は何に気付いたのでしょうか？
① 画面が不自然に揺れ続けていた
② 電車のような音が入っていた
③ 通信が不安定で何度も途切れた
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✅面接官は甘くない……続きはこちら!
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※答えはこの記事の最後にあります。
「これなら大丈夫」のつもりでも……
急な予定変更や確認漏れがあると、「とりあえず乗り切ろう」と考えてしまうことがあります。特にWeb会議やWeb面接は場所を選ばず参加できるため、何とかなると思いやすいものです。
しかし、自分ではうまく隠せているつもりでも、意外なところから状況が伝わってしまうことも。後から振り返ると笑い話でも、その瞬間はかなり焦ってしまいそうなエピソードです。
▶なお、今回の答えは② 電車のような音が入っていた でした!
「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で真意をチェック!!