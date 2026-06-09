就活中は、説明会や面接の予定が続き、スケジュール管理だけでも大変なもの。特に、対面とWebの面接が混在していると、移動時間の見落としが思わぬトラブルにつながることもあります。

今回は、人気漫画「#就活でやらかした話」から、Web面接中の"ある違和感"に関するエピソードをご紹介します。

ぜひ、結末を予想してみてください。

就活でやらかした話クイズ「Web面接中、面接官にバレた違和感とは?」

翌日の予定を確認していた主人公は、A社が対面面接、B社がWeb面接であることに気付きます。しかし、A社の面接後に移動していては、B社のWeb面接に間に合いそうにありません。

そこで主人公は、Web面接の背景を変えて参加することに。画面上だけ見れば問題なさそうですが、面接官はある違和感に気付いたようです。

さて、面接官は何に気付いたのでしょうか？

① 画面が不自然に揺れ続けていた

② 電車のような音が入っていた

③ 通信が不安定で何度も途切れた

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✅面接官は甘くない……続きはこちら!

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※答えはこの記事の最後にあります。

「これなら大丈夫」のつもりでも……

急な予定変更や確認漏れがあると、「とりあえず乗り切ろう」と考えてしまうことがあります。特にWeb会議やWeb面接は場所を選ばず参加できるため、何とかなると思いやすいものです。

しかし、自分ではうまく隠せているつもりでも、意外なところから状況が伝わってしまうことも。後から振り返ると笑い話でも、その瞬間はかなり焦ってしまいそうなエピソードです。

▶なお、今回の答えは② 電車のような音が入っていた でした!

「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で真意をチェック!!