広島、1点リードで中盤へ

3回表に広島が坂倉のタイムリーで1点を先制。その後、両チームとも追加点を奪えず、0-0の投手戦から一転、広島が1点リードで序盤を終えた。楽天は反撃の糸口を探る。

【スタメン】

楽天: 1(三)平良 2(一)黒川 3(中)辰己 4(左)マッカスカー 5(右)佐藤 6(指)浅村 7(遊)村林 8(捕)石原 9(二)ワォーターズ 10(投)岸

広島: 1(右)名原 2(二)菊池 3(左)ファビアン 4(一)坂倉 5(指)モンテロ 6(遊)小園 7(中)大盛 8(捕)持丸 9(三)佐々木 10(投)玉村

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 巨人 61 33 26 2 .559 -
2 阪神 59 32 26 1 .552 0
3 ヤクルト 61 32 28 1 .533 1
4 DeNA 61 25 34 2 .424 8
5 広島 58 21 34 3 .382 10
6 中日 61 21 39 1 .350 12

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 62 38 22 2 .633 -
2 ソフトバンク 60 36 24 0 .600 2
3 オリックス 61 33 27 1 .550 5
4 日本ハム 63 34 29 0 .540 5
5 ロッテ 61 29 30 2 .492 8
6 楽天 60 22 37 1 .373 15