広島、1点リードで中盤へ
3回表に広島が坂倉のタイムリーで1点を先制。その後、両チームとも追加点を奪えず、0-0の投手戦から一転、広島が1点リードで序盤を終えた。楽天は反撃の糸口を探る。
【スタメン】
楽天: 1(三)平良 2(一)黒川 3(中)辰己 4(左)マッカスカー 5(右)佐藤 6(指)浅村 7(遊)村林 8(捕)石原 9(二)ワォーターズ 10(投)岸
広島: 1(右)名原 2(二)菊池 3(左)ファビアン 4(一)坂倉 5(指)モンテロ 6(遊)小園 7(中)大盛 8(捕)持丸 9(三)佐々木 10(投)玉村
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「広島カープ」のニュースまとめ
「楽天ゴールデンイーグルス」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|巨人
|61
|33
|26
|2
|.559
|-
|2
|阪神
|59
|32
|26
|1
|.552
|0
|3
|ヤクルト
|61
|32
|28
|1
|.533
|1
|4
|DeNA
|61
|25
|34
|2
|.424
|8
|5
|広島
|58
|21
|34
|3
|.382
|10
|6
|中日
|61
|21
|39
|1
|.350
|12
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|西武
|62
|38
|22
|2
|.633
|-
|2
|ソフトバンク
|60
|36
|24
|0
|.600
|2
|3
|オリックス
|61
|33
|27
|1
|.550
|5
|4
|日本ハム
|63
|34
|29
|0
|.540
|5
|5
|ロッテ
|61
|29
|30
|2
|.492
|8
|6
|楽天
|60
|22
|37
|1
|.373
|15