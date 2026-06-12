FUJIBASEが新EP『ム』ジャケット公開、「81 Beginnings GIG Vol.2」出演も

FUJIBASEが、6月19 日（金）リリースのEP『ム』のジャケットを公開。さらに、6月27日（土）にGRIT at Shibuyaにて開催される「81 Beginnings GIG Vol.2」への出演を発表した。

FUJIBASE初となるEP『ム』は、フジテレビドラマ「嘘が嘘で嘘は嘘だ」主題歌に抜擢され話題を呼んだ「yosuga」、同時リリースされた「Wither」、森鴎外の短編小説「舞姫」からインスピレーションを受けて制作された「evaporation」を含む全6曲を収録。公開されたジャケットは、今のFUJIBASEの中に在る【無】【夢】から起想され、カタカナ「ム」が山（富士山/Mt.FUJI）のシルエットに見えることに着想を得たデザインとなっている。

また、出演が決定した「81 Beginnings GIG Vol.2」は、日本（＝81）からアジア、そして世界へ羽ばたく注目のニューアーティストたちが出演するJ-WAVE主催のショーケースライブ。FUJIBASEは昨年10月27日に東京・渋谷 duo MUSIC EXCHANGEにて開催されたVol.1公演に続いて2回目の出演となる。本公演には、音楽シーンで注目を集めるニューアーティストとしてFUJIBASE、HOMEの2組が出演。チケットの販売が開始されている。

＜リリース情報＞

FUJIBASE

1st EP『ム』

2026年6月19日（金）配信リリース

=収録曲=

1. Disposable

2. Wither

3. Star

4. Cinderella

5. yosuga

6. evaporation

https://lnk.to/Mu_FUJIBASE

＜イベント情報＞

81 Beginnings GIG Vol.2

2026年6月27日（土）GRIT at Shibuya

開場/開演：Open 17:30 / Start 18:00

出演：FUJIBASE、HOME

チケット：スタンディング ¥3,300（税込）

ドリンク代、別途必要

6歳以下⼊場不可、5歳以上有料

申込枚数制限、1公演４枚まで

電子チケットのみの取り扱いとなります。

チケット一般販売：6/12（金）18:00 ～

[プレイガイド]

ぴあ https://w.pia.jp/t/81-beginnings-gig2/

イープラス https://eplus.jp/j-wave_beginnings_2026/

ローソン https://l-tike.com/81beginnings-gig2

主催：J-WAVE

問い合わせ

https://wlinfo.short.gy/81beginnings-gig

Official HP：https://fujibase.tokyo/