FUJIBASEが新EP『ム』ジャケット公開、「81 Beginnings GIG Vol.2」出演も

FUJIBASEが、6月19 日（金）リリースのEP『ム』のジャケットを公開。さらに、6月27日（土）にGRIT at Shibuyaにて開催される「81 Beginnings GIG Vol.2」への出演を発表した。
FUJIBASE初となるEP『ム』は、フジテレビドラマ「嘘が嘘で嘘は嘘だ」主題歌に抜擢され話題を呼んだ「yosuga」、同時リリースされた「Wither」、森鴎外の短編小説「舞姫」からインスピレーションを受けて制作された「evaporation」を含む全6曲を収録。公開されたジャケットは、今のFUJIBASEの中に在る【無】【夢】から起想され、カタカナ「ム」が山（富士山/Mt.FUJI）のシルエットに見えることに着想を得たデザインとなっている。
また、出演が決定した「81 Beginnings GIG Vol.2」は、日本（＝81）からアジア、そして世界へ羽ばたく注目のニューアーティストたちが出演するJ-WAVE主催のショーケースライブ。FUJIBASEは昨年10月27日に東京・渋谷 duo MUSIC EXCHANGEにて開催されたVol.1公演に続いて2回目の出演となる。本公演には、音楽シーンで注目を集めるニューアーティストとしてFUJIBASE、HOMEの2組が出演。チケットの販売が開始されている。
＜リリース情報＞
FUJIBASE
1st EP『ム』
2026年6月19日（金）配信リリース
=収録曲=
1. Disposable
2. Wither
3. Star
4. Cinderella
5. yosuga
6. evaporation
＜イベント情報＞
81 Beginnings GIG Vol.2
2026年6月27日（土）GRIT at Shibuya
開場/開演：Open 17:30 / Start 18:00
出演：FUJIBASE、HOME
チケット：スタンディング ¥3,300（税込）
ドリンク代、別途必要
6歳以下⼊場不可、5歳以上有料
申込枚数制限、1公演４枚まで
電子チケットのみの取り扱いとなります。
チケット一般販売：6/12（金）18:00 ～
[プレイガイド]
ぴあ https://w.pia.jp/t/81-beginnings-gig2/
イープラス https://eplus.jp/j-wave_beginnings_2026/
ローソン https://l-tike.com/81beginnings-gig2
主催：J-WAVE
問い合わせ
https://wlinfo.short.gy/81beginnings-gig
Official HP：https://fujibase.tokyo/