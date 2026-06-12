エリカ・バドゥ出演、7年ぶり開催「SOUL CAMP」オールラインナップ発表

約7年ぶりに開催される「SOUL CAMP」の第3弾ラインナップとしてDJ KOCO aka SHIMOKITAと、DJ YANATAKE / MC YOU-KIDの出演が決定。これで「SOUL CAMP 2026」のオールラインナップが出揃った形となる。
Lauryn Hill、Common、Jill Scott、Nelly、DJ Premier、DJ Jazzy Jeff、Erykah Badu、De La Soul、Bobby Brown、Babyfaceなど、錚々たるアーティストたちがパフォーマンスを魅せてきた「SOUL CAMP」。7年ぶりの開催となる「SOUL CAMP 2026」は、”ネオソウルの女王”ことErykah Badu（エリカ・バドゥ）が、約10年ぶりの出演でヘッドライナーを務めることが決まっている。
＜イベント情報＞
「SOUL CAMP 2026」
2026年7月4日（土）東京・SGCホール有明
OPEN / START 14:00
出演アーティスト：
Erykah Badu / The Pharcyde / Knxwledge
DJ KOCO aka SHIMOKITA
DJ YANATAKE / MC YOU-KID
■チケット代：スタンディング 17,000円（税込）
座席指定 25,000円（税込）
※スタンディングエリア、整理番号付
※中学生以下は入場無料
ただし、座席指定は膝上鑑賞のみ、座席が必要な場合はチケット必要
スタンディングエリアは後方のみが鑑賞エリア、人数制限なし
※オフィシャル先着先行予約スタート
6/12(金)18:00-6/18(⽊) 23:59
※一般発売日：6/20(⼟)15:00〜
主催・企画・制作：SOUL CAMP 2026実行委員会
問い合わせ：キョードー東京 0570-550-799（平日11:00～18:00／土日祝10:00～18:00）