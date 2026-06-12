山崎実業は、水切りネットの交換や掃除がしやすい排水口用ネットホルダーや、スケートボードを壁に設置できるホルダーなど、日常の不満や収納の悩みを解決する新商品を発売した。

上からセットキッチン排水口ネットホルダー タワー

上からセットキッチン排水口ネットホルダー タワー

水切りネットの交換が手軽にできて、掃除もしやすい排水口用ネットホルダー。排水口に本体ホルダーを設置したら、あとは小リングにネットをかけて上からセットするだけのシンプル設計だ。交換頻度の高い日常使いでも、水切りネットをストレスなくサッと取り替えられる仕様とのこと。ステンレス製で清潔に使え、汚れがたまりにくい形状だからお手入れも簡単。市販の排水口カバーと併用できるのも便利なポイントで、食洗機対応のためいつでも清潔をキープできる。

壁付けスケートボードホルダー タワー

壁付けスケートボードホルダー タワー

普段使いのスケートボードを、壁にサッと設置できるホルダー。ウィールが壁に触れにくい設計で、汚れを防ぎながら安心して収納できる。デッキを傷つけにくいシリコーンクッション付きで、大切なボードをやさしく保護する。スケートレンチも一緒に収納でき、メンテナンス用品の置き場所としても便利。スケートボードはもちろん、ペニーボードにも対応している。石こうボードピンで取り付けたベースに掛けるだけで、簡単に設置できるという。

ヘアーアイロンホルダー タワー ダブル 棚下用

ヘアーアイロンホルダー タワー ダブル 棚下用

ランドリールームの棚下に手軽に取り付けられるヘアーアイロンホルダー。2本のアイロンをまとめて収納でき、スティック型ドライヤーにも対応している。高さのある収納部で出し入れもスムーズ。本体にはキズを防ぐシリコーンクッション付きで安心して使える仕様だ。電源コードやブラシの収納に便利なフックも備え、身の回りをすっきり整頓可能。調整ネジひとつでしっかり固定でき、工具不要で簡単に取り付けられるという。

シリコーン水筒ホルダー タワー ハンドルタイプ

シリコーン水筒ホルダー タワー ハンドルタイプ

マグボトルやペットボトルに取り付けるだけで、手軽に持ち運びしやすくなるシリコーン製ホルダー。持ち手のないボトルも滑りにくく快適に持てるハンドル付きで、日常使いに便利だという。付属のフック付きリングを使えばバッグに取り付けることもでき、必要なときにサッと取り出せて使い勝手も抜群とのこと。シンプルでスマートに持ち運びをサポートする仕様。

お米がつきにくい 立って置けるしゃもじ タワー

お米がつきにくい 立って置けるしゃもじ タワー

お米がつきにくい 立って置けるしゃもじ タワー スリム

立てる・置く・掛けるの3通りで使える、使い勝手のよいしゃもじ。剥離性に優れたTPX樹脂を使用し、お米や汚れが付きにくく、毎日のごはん支度が快適になるという。すくう面のエンボス加工で、さらにごはん粒がくっつきにくく、よそう・混ぜる動作もスムーズに行えるとのこと。使用後はフックに掛けて衛生的に収納でき、食洗機対応でお手入れも簡単。清潔さと使いやすさを両立したキッチンアイテムだ。