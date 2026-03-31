山崎実業は、ステンレス製のトレー付きワイヤーバスケットや、ルーターやケーブルをすっきり隠して収納できる壁付けラックなどの新商品を発売する。

山崎実業 新商品

水切れの良いスリム水切りワイヤーバスケット タワー

ステンレス製トレー付きスリムなワイヤーバスケット。

バスケットの奥行きが18.8cmとスリムなので、シンク横や作業台に置いても邪魔にならない。 お皿が立てやすく、コップも置きやすい構造のバスケットは、取り外し可能なカトラリーポケットが付属している。 トレーはステンレス製なので錆びにくく、衛生的でお手入れも簡単である。

コンセントごと隠せる壁付けケーブルラック タワー

ルーターやケーブルをすっきり隠して収納できる壁付けラック。

置き場所に困るルーターやケーブルを、コンセントごと目隠しできる壁付けラックである。 壁の穴が目立ちにくい付属の石こうボードピンで取り付けできる。 カバーは簡単に着脱可能で、コンセントの抜き差しも簡単。 ラックの底面には通気穴を設けているため、熱がこもりにくい構造である。 天板はスマホやイヤホンなどの充電置きに便利で、小物置きとしても活用できる。 石こうボードピンの他に、木ネジでも取り付け可能である。

マグネットヘアーアイロン&コードホルダー タワー

マグネットで簡単に取り付け!ヘアーアイロン&コードホルダー ヘアアイロンを立てて収納できるホルダーとコードを引っ掛けて収納できるコードホルダーのセットである。 ヘアアイロンをすっきりと整理でき、マグネットで好みの位置に貼り付けて設置できる。

マグネットハンガーフック タワー

マグネットで簡単に設置できるハンガーフック。

マグネットのつく玄関扉に設置するだけで、上着や帽子はもちろん、毎日使う犬のお散歩グッズもまとめて掛けておけるハンガーフックである。 天然木とスチールの組み合わせがナチュラルなデザインである。

戸棚下タオルハンガー タワー スリム

戸棚下のスペースを有効活用できるタオルハンガー。

キッチンの吊り戸棚の棚板に差し込むだけで簡単に設置できるタオルハンガーである。 あいたスペースにタオルを浮かせて設置でき、サッと手を伸ばすだけで手を拭いたり、タオルや布巾を掛けられる。

戸棚下まな板ホルダー タワー スリム

戸棚下のスペースを有効活用できるまな板ホルダー。

キッチンの吊り戸棚の棚板に差し込むだけで簡単に設置できるまな板ホルダーである。 あいたスペースにまな板を浮かせて設置でき、サッと手を伸ばすだけでまな板を出し入れできる。 まな板以外にも、置き場所に困るトレーなどの収納にも便利である。