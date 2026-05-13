山崎実業は、2026年5月11日、インテリアをすっきり整える新商品を発表した。壁付けテレビ周辺の機器を隠して収納できるボックスや、デスク周りをスマートに見せるモニターラックなど、暮らしの質を高める計6アイテムが登場している。

壁付けテレビ周辺機器収納ボックス タワー

壁付けテレビ周辺機器収納ボックス タワー

電源タップやルーター、ゲーム機などの周辺機器をまとめて隠して収納できるボックス。上下の配線口からケーブルを通せるため、配線の露出を最小限に抑えて見た目をすっきり整えられるという。設置跡が目立ちにくい付属の石こうボードピンのほか、木ネジでの取り付けも可能。

スッキリ見えにこだわったモニターラック タワー

スッキリ見えにこだわったモニターラック タワー

左右に柱がないシンプルなデザインで、空間を広く使える浮遊感のあるモニターラック。キーボードやマウスの出し入れがスムーズなほか、背面のケーブル通し穴により配線も整理できる。スマートフォンなどの充電に便利なケーブルホルダーが2個付属する。

マグネットゴミ袋収納ホルダー タワー 45L

マグネットゴミ袋収納ホルダー タワー 45L

マグネットで簡単に設置できる45L用のゴミ袋収納ホルダー。設置場所に合わせて縦横どちらの向きでも取り付けられ、片手でサッとゴミ袋を取り出せる。ゴミ袋をコンパクトに収納できるため、キッチンまわりをすっきり保てるのが特徴。

テーブル横メニュー&調味料スタンド タワー

テーブル横メニュー&調味料スタンド タワー

テーブル横に取り付けて調味料類を浮かせて収納できるスタンド。食事スペースを広く確保でき、拭き掃除もしやすいため清潔を保てる。背面には厚めのメニューもしっかり入るメニュー立てが付き、前面パネルには別売のマグネットティッシュケースなどが取り付けられる。調味料トレーは取り外して食器洗い乾燥機で洗えるため、手入れも簡単だという。

コンセントガード ウッディ 2連6コ用

コンセントガード ウッディ 2連6コ用

コンセントの引き抜きや事故防止に役立つ、2連6コ用ワイド設計のコンセントガード。安全対策に有効なフルカバータイプで、ほこりの侵入も防止する。カバーは開いた状態で固定できるためプラグの抜き差しがスムーズにおこなえる。木目調のデザインで、子供やペットのいたずら防止にも安心な設計。

コンセントガード スマート 2連6コ用

コンセントガード スマート 2連6コ用

2連6コ用コンセントに対応したワイド設計のコンセントガード。フルカバータイプがコンセントを保護し、事故やほこりの侵入を防ぐ。カバーを開いたまま固定できる仕様により、日常の使い勝手にも配慮されている。子供やペットがいる家庭での安全対策に最適とのことだ。