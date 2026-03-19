山崎実業は、2026年3月17日、荷物の量に合わせてサイズ調節ができる保冷・保温エコバッグや、シンク下のデッドスペースを有効活用できる伸縮スライドラックなど、暮らしを便利にする新商品の販売を開始した。

荷物の量で調節できる保冷・保温ショッピングエコバッグ

量によって調節できる保冷&保温ショッピングエコバッグ タワー

「量によって調節できる保冷&保温ショッピングエコバッグ タワー」は、荷物の量に合わせてサイズ調節が可能なエコバッグだ。コンパクトに折り畳めるため持ち運びやすく、仕事帰りや休日の買い物に活躍するという。ショルダーストラップは長さ調節ができ、肩掛けと手提げのどちらにも対応している。また、洗濯機で洗えるため手入れが簡単で、外側にはスマホや鍵の収納に便利なファスナーポケットも備わっているとのことだ。

マグネット内蔵で貼り付けて収納できるシリコーン鍋敷き

熱に強く滑りにくいシリコーン製の鍋敷きからは、角型と丸型の2種類が登場した。

マグネットシリコーン鍋敷き タワー 角型

マグネットシリコーン鍋敷き タワー 丸型

「マグネットシリコーン鍋敷き タワー 角型」および「マグネットシリコーン鍋敷き タワー 丸型」は、片面にマグネットを内蔵しており、使わないときはスチール面に貼り付けて収納できる。マグネット面をフライパンや鍋にくっつけて、調理台から食卓へそのまま運ぶことも可能だ。両面仕様でデザインが異なるため、マグネット面と非マグネット面を一目で見分けられる設計だという。

シンク下のデッドスペースを有効活用するスライドラック

シンク下の引き出しに設置して収納スペースを増やせるラックには、奥行きの異なる2サイズが展開されている。

シンク下引き出し幅伸縮スライドラック タワー D30

「シンク下引き出し幅伸縮スライドラック タワー D30」は奥行き30cm、「シンク下引き出し幅伸縮スライドラック タワー D40」は奥行き40cmの設計だ。どちらも横幅を58.8-90cmまで伸縮でき、設置場所に合わせて調節が可能となっている。天板は奥へスライドできるため、下段に収納した物もスムーズに取り出せるのが特徴だ。深さのある引き出しの余りがちなスペースを無駄なく活用し、収納力を向上させるという。